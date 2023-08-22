Актив, который больше похож на пассив.

По данным журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, Мэйсон Гринвуд будет отвергнут клубами Саудовской Аравии из-за серьезных опасений по поводу того, как будет воспринят его переход.

В свою очередь «Рома», в которую также отправляли игрока, открестилась от англичанина. Получается, что наилучший шанс для возобновления карьеры может быть в Турции.

Саудовская профессиональная лига уже находится под пристальным вниманием из-за проблем с правами человека в стране, и, хотя источники не исключают возможности проявления интереса со стороны какого-либо клуба, они считают, что официальные лица не захотят иметь дополнительный багаж, который будет сопровождать Гринвуда в данный момент.

В отношении форварда проводили шестимесячное внутреннее расследование в связи с обвинениями в попытке изнасилования и контролирующем поведении, после чего уголовное преследование было окончено.

Официальный отказ «МЮ» от продолжения сотрудничества с игроком вызвал большое количество спекуляций на тему того, что Гринвуд отправится «восстанавливать» карьеру в Саудовскую Аравию.

Один из высокопоставленных саудовских источников в разговоре с Telegraph Sport сказал следующее: «Учитывая то внимание, которое уже приковано к стране, и обстоятельства, клубам здесь будет очень трудно броситься спасать такого игрока».

Переезд Гринвуда, несомненно, вызовет еще больше критики и вопросов о моральном облике Саудовской профессиональной лиги и ее пригодности для ведущих игроков.

Амбициозная цель Саудовской Аравии − создать лигу, которая в перспективе будет конкурировать с АПЛ, а чиновники намерены создать футбольную среду, которая в итоге будет считаться одной из лучших в мире.

Почему не Италия? Все три клуба, которых связывали с Мэйсоном Гринвудом, а это «Рома», «Милан» и «Интер», управляются американскими владельцами или инвесторами, а для них имидж не пустой звук.