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Моуринью хочет забрать Гринвуда в «Рому». Жозе приметил Мэйсона еще в 2018 году 🔍

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Итальянские СМИ сообщают, что «Рома» рассматривает Мэйсона Гринвуда, как возможное усиление.

«Манчестер Юнайтед» официально заявил, что англичанин покинет клуб, поэтому итальянцы раздумывают над возможностью подписания игрока.

Jose Mourinho Contacts Mason Greenwood As His Man United Future Remains Uncertain - SportsBrief.com

Жозе Моуринью находится в контакте с Гринвудом и уже обсудил с ним вопрос о переезде в Серию А.

Несмотря на то, что Гринвуд дебютировал за «МЮ» уже после ухода португальца, он был частью долгосрочных планов наставника в клубе.

Моуринью остался впечатлен способностями Гринвуда во время предсезонного тура по США в июле 2018 года.

5 комментариев

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Артем Горлов
если Моур сможет вернуть его на уровень двухгодичной давности, то будет топ подписание
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trav
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
В аренду пускай отдают, а дальше видно будет. Может есть ещё шанс вернуться в МЮ
какую аренду? его выгнали из клуба
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Gatsby !!!
смотрел голы Гринвуда Эхххххх
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manhuntrock
Ответ trav
какую аренду? его выгнали из клуба
У него контракт с клубом. О расторжении пока не объявляли вроде как.
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