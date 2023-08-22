Итальянские СМИ сообщают, что «Рома» рассматривает Мэйсона Гринвуда, как возможное усиление.

«Манчестер Юнайтед» официально заявил, что англичанин покинет клуб, поэтому итальянцы раздумывают над возможностью подписания игрока.

Жозе Моуринью находится в контакте с Гринвудом и уже обсудил с ним вопрос о переезде в Серию А.

Несмотря на то, что Гринвуд дебютировал за «МЮ» уже после ухода португальца, он был частью долгосрочных планов наставника в клубе.

Моуринью остался впечатлен способностями Гринвуда во время предсезонного тура по США в июле 2018 года.