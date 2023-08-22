Моуринью хочет забрать Гринвуда в «Рому». Жозе приметил Мэйсона еще в 2018 году 🔍
Итальянские СМИ сообщают, что «Рома» рассматривает Мэйсона Гринвуда, как возможное усиление.
«Манчестер Юнайтед» официально заявил, что англичанин покинет клуб, поэтому итальянцы раздумывают над возможностью подписания игрока.
Жозе Моуринью находится в контакте с Гринвудом и уже обсудил с ним вопрос о переезде в Серию А.
Несмотря на то, что Гринвуд дебютировал за «МЮ» уже после ухода португальца, он был частью долгосрочных планов наставника в клубе.
Моуринью остался впечатлен способностями Гринвуда во время предсезонного тура по США в июле 2018 года.
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