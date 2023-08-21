Экс-защитника даже поддержал его заклятый друг Каррагер.

Гари Невилл эмоционально отреагировал на решение «Юнайтед» не возвращать Мэйсона Гринвуда в команду. Однако недовольство экс-защитника вызвал не сам итог расследования.

Сегодня, 21 августа, «Юнайтед» выпустил официальное заявление, в котором говорится, что Гринвуд больше не сыграет на «Олд Траффорд». Нападающий не выступал за манкунианцев с момента его ареста в январе 2022 года. Как сообщил The Athletic, руководство «красных дьяволов» не захотело возвращать игрока в состав из-за крайне негативной реакции со стороны общественности и сотрудников клуба.

Невилл отреагировал на решение клуба в передаче Monday Night Football на Sky Sports — он считает, что «МЮ» не зря прислушался к общественному мнению. На вопрос ведущего Дэвида Джонса о том, считает ли он, что «Юнайтед» пришел к правильному решению, он ответил:

«Да, наконец-то они пришли к этому. Тем не менее, я бы сказал, что процесс движения к этому решению был ужасным.

Чтобы решить трудные ситуации, подобные этой, требуется сильное и авторитетное руководство. Это должно исходить с самого верха. У «Манчестер Юнайтед» такого нет».

На этом Гари не остановился:

«Учитывая, что тут замешано домашнее насилие в отношении женщин, хочу отметить еще одну проблему — решение должно приниматься независимо. «Манчестер Юнайтед» не должен быть судьей и присяжным в таком важном вопросе. Не только из-за самих себя, но и из-за всей игры. Люди говорят о репутации «Манчестер Юнайтед», но забывают о репутации Премьер-лиги. Моя претензия заключается в том, что вопросы такой важности и серьезности должны рассматриваться независимой комиссией, потому что было ясно, что у «Манчестер Юнайтед» не было навыков и возможностей должным образом справиться с этой ситуацией. Это было намного выше их уровня опыта и способностей».

Эксперт Monday Night Football Карен Карни согласилась с Невиллом:

«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» как организация и как футбольный клуб справился с этим очень, очень плохо: заявления, которые сбивали с толку и противоречили друг другу, утечки, излишнее вовлечение заинтересованных сторон, то есть футболисток женской команды. Они действительно плохо справились».

Джейми Каррагер, который обычно ни в чем не соглашается со своим коллегой, на этот раз встал на его сторону:

«Я думаю, что, несмотря на то, как «Манчестер Юнайтед» принимал решение, стоит сказать, что оно правильное. Я думаю, мы все согласны с тем, что было принято правильное решение — он больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед».

Боюсь подумать, к какому решению мог бы прийти «Манчестер Юнайтед», если бы эти истории не просочились, и они осознали силу общественного мнения. Это повод для беспокойства. То, что только что сказал Гари о лидерстве в клубе, правильно, но в конечном итоге прямо сейчас они приняли правильное решение».