Эрик тен Хаг подтвердил, что Донни ван де Бек или Брэндон Уильямс могут покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна 1 сентября.

Дуэт отсутствовал в матче с «Тоттенхэмом».

«Вчера на заключительной тренировке Магуайр выпал из-за небольшой травмы.

После 1 сентября все может измениться, нам нужны игроки, которые полностью с головой в нашей команде», — сказал Тен Хаг.

«И я бы не сказал, что игроки, которых вы упомянули, таковыми не являются, но также очевидно, что сейчас они ищут что-то еще".

«Тоттенхэм» одержал победу над «Юнайтед» со счетом 2:0.

Единственный гол «Юнайтед» в первых двух играх сезона был забит центральным защитником Рафаэлем Вараном.