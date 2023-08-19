Тен Хаг подтверждает, что два игрока могут покинуть «Манчестер Юнайтед» — Магуайра среди них нет
Эрик тен Хаг подтвердил, что Донни ван де Бек или Брэндон Уильямс могут покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна 1 сентября.
Дуэт отсутствовал в матче с «Тоттенхэмом».
«Вчера на заключительной тренировке Магуайр выпал из-за небольшой травмы.
После 1 сентября все может измениться, нам нужны игроки, которые полностью с головой в нашей команде», — сказал Тен Хаг.
«И я бы не сказал, что игроки, которых вы упомянули, таковыми не являются, но также очевидно, что сейчас они ищут что-то еще".
«Тоттенхэм» одержал победу над «Юнайтед» со счетом 2:0.
Единственный гол «Юнайтед» в первых двух играх сезона был забит центральным защитником Рафаэлем Вараном.
на большее мёрто не способен.