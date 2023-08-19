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Реакция Рэшфорда после замены попала на камеры. Форвард провел не лучший матч за «МЮ»

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Команда проиграла «Тоттенхэму», а игрок не забил.

Форвард «Юнайтед» Маркус Рэшфорд провел очередной неудачный матч, а его команда проиграла «Тоттенхэму» (0:2).

У англичанина в первом тайме было несколько моментов, но он не смог реализовать ни один из них. Во втором тайме он ушел в тень, ничего не создавал и не особо цеплялся за мячи.

В конце концов, Эрик тен Хаг решил снять игрока на 85-й минуте, поняв, что сегодня явно не день форварда.

После ухода с поля Рэшфорд был очень недоволен. Он уселся на скамейку с грустным лицом, но не ясно, это были претензии к самому себе или к тренеру.

Он в отчаянии хлопнул бутылкой по земле, а скамейка запасных лишь наблюдала за развитием событий.

В прошлом сезоне в 35 матчах АПЛ Маркус Рэшфорд забил 17 голов. В 2 матчах нового сезона голами англичанин пока не отличался.

3 комментария

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Zhanik M
Ужасная игра Реша! Затерянный ТХ, духа командного не сформировал. Не команда, а сброд с улицы. Каждый сам по себе. Нет наигранной комбинации игры! 😒😤
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Elik1989
Реакция нескольких сотен миллионов фанатов была бы куда уместнее и интереснее.
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