Команда проиграла «Тоттенхэму», а игрок не забил.

Форвард «Юнайтед» Маркус Рэшфорд провел очередной неудачный матч, а его команда проиграла «Тоттенхэму» (0:2).

У англичанина в первом тайме было несколько моментов, но он не смог реализовать ни один из них. Во втором тайме он ушел в тень, ничего не создавал и не особо цеплялся за мячи.

В конце концов, Эрик тен Хаг решил снять игрока на 85-й минуте, поняв, что сегодня явно не день форварда.

После ухода с поля Рэшфорд был очень недоволен. Он уселся на скамейку с грустным лицом, но не ясно, это были претензии к самому себе или к тренеру.

Он в отчаянии хлопнул бутылкой по земле, а скамейка запасных лишь наблюдала за развитием событий.

В прошлом сезоне в 35 матчах АПЛ Маркус Рэшфорд забил 17 голов. В 2 матчах нового сезона голами англичанин пока не отличался.