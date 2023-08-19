Реакция Рэшфорда после замены попала на камеры. Форвард провел не лучший матч за «МЮ»
Команда проиграла «Тоттенхэму», а игрок не забил.
Форвард «Юнайтед» Маркус Рэшфорд провел очередной неудачный матч, а его команда проиграла «Тоттенхэму» (0:2).
У англичанина в первом тайме было несколько моментов, но он не смог реализовать ни один из них. Во втором тайме он ушел в тень, ничего не создавал и не особо цеплялся за мячи.
В конце концов, Эрик тен Хаг решил снять игрока на 85-й минуте, поняв, что сегодня явно не день форварда.
После ухода с поля Рэшфорд был очень недоволен. Он уселся на скамейку с грустным лицом, но не ясно, это были претензии к самому себе или к тренеру.
Он в отчаянии хлопнул бутылкой по земле, а скамейка запасных лишь наблюдала за развитием событий.
В прошлом сезоне в 35 матчах АПЛ Маркус Рэшфорд забил 17 голов. В 2 матчах нового сезона голами англичанин пока не отличался.
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