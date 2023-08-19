Разобрал по делу.

Анализируя итоги матча «Юнайтед» и «Тоттенхэма» (0:2) в эфире Sky Sports, легенда «красных дьяволов» Рой Кин жестко прошелся по клубу.

«Манчестер Юнайтед» − это новые «шпоры». Отчаявшиеся. Абсолютно отчаявшиеся. Самое большое оскорбление, которое я придумал для команд − это те, которые не могут играть вдали от дома, или игроки, которые не готовы играть вдали от дома. Они хорошая команда, им нравится, когда перед ними родные болельщики. У них есть эта энергия».

«Сегодня «Юнайтед» просто растворился. Второй тайм был слабым, никаких лидерских качеств, пропустили плохие голы. «Шпоры» были прекрасны, это их заслуга. Против «МЮ» легко играть. Я сказал перед игрой, что они плохо сыграли с «Вулверхэмптоном», но добились результата, и сегодня они будут лучше. Но они не были лучше».

«Первые полчаса они были в порядке. Но игра длится уже более 90 минут. Понятно, что ты не будешь доминировать столько времени, но просто покажи веру, желание, борьбу. Посмотрите на нашего капитана (Бруну Фернандеша), на наших опытных игроков. Это уже состоявшиеся футболисты с международным опытом. Против них легко играть − самое большое оскорбление, которое могу сказать в адрес игроков «Юнайтед».

Рой Кин действительно прав: «МЮ» плохо играет на выезде. Во время игры на экране появился титр, который выглядит как приговор. В девяти матчах против топ-9 прошлого сезона команда Тен Хага ни разу не победила, один раз сыграла вничью и проиграла семь раз. Количество пропущенных мячей впечатляет − 28.

Эрику тен Хагу предстоит проделать большую работу, чтобы переломить эту крайне негативную тенденцию и найти свою игру.