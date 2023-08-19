19 комментариев

Первое поражение в сезоне.

В центральном матче тура «Тоттенхэм» на домашней арене обыграл «Юнайтед» со счетом 2:0. Голы забивали Пап Матар Сарр и Лисандро Мартинес.

Игроки «МЮ» сделали все, чтобы главным героем игры стал новый вратарь «шпор» Гульельмо Викарио. Его обстреливали с удобных для него позиций, а итальянец в какой-то момент поймал такой кураж, что готов был свернуть горы.

Нельзя не отметить фактор судейских решений: в первом тайме Майкл Оливер не поставил пенальти за игру рукой Кристиана Ромеро, а во втором тайме не решился указывать на точку в моменте с падением Пельистри. Однако даже несмотря на это, команда Тен Хага явно пока не готова к началу сезона.

Лучший игрок матча − Бруну Фернандеш. Португалец отрабатывал по всему полю, имел несколько отличных моментов забить и ассистировать партнерам. Он сделал 4 ключевые передачи, но при этом довольно часто терял мяч.

Худший игрок матча − Маркус Рэшфорд. Несмотря на все слова, сказанные перед стартом чемпионата, англичанину не удалось сохранить форму прошлого сезона. Форвард казался своей бледной тенью, не реализовал пару хороших моментов.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.