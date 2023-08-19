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Лучший − Бруну Фернандеш, худший − Рэшфорд. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Тоттенхэма»

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Футбол Футбол

Первое поражение в сезоне.

В центральном матче тура «Тоттенхэм» на домашней арене обыграл «Юнайтед» со счетом 2:0. Голы забивали Пап Матар Сарр и Лисандро Мартинес.

Игроки «МЮ» сделали все, чтобы главным героем игры стал новый вратарь «шпор» Гульельмо Викарио. Его обстреливали с удобных для него позиций, а итальянец в какой-то момент поймал такой кураж, что готов был свернуть горы.

Нельзя не отметить фактор судейских решений: в первом тайме Майкл Оливер не поставил пенальти за игру рукой Кристиана Ромеро, а во втором тайме не решился указывать на точку в моменте с падением Пельистри. Однако даже несмотря на это, команда Тен Хага явно пока не готова к началу сезона.

Лучший игрок матча − Бруну Фернандеш. Португалец отрабатывал по всему полю, имел несколько отличных моментов забить и ассистировать партнерам. Он сделал 4 ключевые передачи, но при этом довольно часто терял мяч.

Худший игрок матча − Маркус Рэшфорд. Несмотря на все слова, сказанные перед стартом чемпионата, англичанину не удалось сохранить форму прошлого сезона. Форвард казался своей бледной тенью, не реализовал пару хороших моментов.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

19 комментариев

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munkz
Бруну лучший, вы серьёзно?)
+7
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+7
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Даврон Махмудов
Ответ munkz
Бруну лучший, вы серьёзно?)
он не забивал 2 головей момент все еще лучшый
+2
0
+2
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quirx
Реализации не хватает.В первом тайме первые 20-30 минут МЮ вел игру,могли забить 2
+2
0
+2
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red manchester
При такой полузащите нам забьют в любом матче
+1
0
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munkz
Ответ Даврон Махмудов
он не забивал 2 головей момент все еще лучшый
Да дело даже не в этом. В последние 20 минут ни одной точной передачи. Тот же Санчо намного лучше со скамейки зашел.
+1
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Анвар
Я сначала сезона говорил что не удивлюсь если МЮ провалиться вы поставили - -
+1
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Леонид Ботвинник
Считаю, что именно в этой игре худшим был тренер. Как можно было после ковыряния с волками не внести никаких изменений ? И ,мат, когда вы уже поймёте , что мы теряем Рэшфорда , ставя его в центр нападения ??? Что ещё нужно сделать , чтобы убедиться в этом .
+1
0
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Waititi
Холодос виноват, не ? Интересно, кто будет козлом отпущения в этом году !!! Я как не видел тренерской работы так ее и не вижу, оба матча доказали это в очередной раз. МЮ как был Бей Беги такой и остался. посмотрим что дальше.
+2
-1
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Ksandvankneshas
Бруну один из худших: запорол несколько голевых моментов и часто делал обрезы на ровном месте.
+1
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Мистер Робот
Первый тайм прошляпили, счет должен был быть 2-0,3-0 в пользу МЮ
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Роман
Лучший − Бруну Фернандеш, худший − Рэшфорд.
Хаг - аут.
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yury.shu
Маркус вне позиции своей; Гарначо в след игре не сыграет, после такого матча; Мейсон ещё ищет втирается в состав, из-за этого Каза остаётся 2в1 постоянно; Мартинез не готов; Онана почему то не руководит обороной, этим занят Рафа; все остальные впорядке.
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Сергей Бодякин
Слушайте, если так дело и дальше пойдёт, то Тен Хагу не долго осталось.
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Elik1989
Интересно, а что сегодня МЮ помешало не проиграть?... Линия защиты выстроина + вратарь куплен под тренера, ну что сказать сейчас-то... Ну блин, играли 11 игроков, которые перед матчем только познакомились..!..
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Леонид Ботвинник
После такого запоротого железного момента не может он быть лучшим.
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Даврон Махмудов
Ответ munkz
Да дело даже не в этом. В последние 20 минут ни одной точной передачи. Тот же Санчо намного лучше со скамейки зашел.
надо было поставит санчо на основе гарначо все еще не стартовый игрок уже явно видно даже перерыве нужно было заменит
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munkz
Ответ Даврон Махмудов
надо было поставит санчо на основе гарначо все еще не стартовый игрок уже явно видно даже перерыве нужно было заменит
Тут согласен
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mp3yourhead
Ответ Waititi
Холодос виноват, не ? Интересно, кто будет козлом отпущения в этом году !!! Я как не видел тренерской работы так ее и не вижу, оба матча доказали это в очередной раз. МЮ как был Бей Беги такой и остался. посмотрим что дальше.
Холодос и ДырХеа. Кто же ещё. А.... Роналду же!
0
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