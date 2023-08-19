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Магуайр не попал в заявку: состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Тоттенхэмом»

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Магуайр не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на игру против «Тоттенхэма» .

Лисандро Мартинес , однако, находится в составе после того, как получил повреждение в матче с «Вулверхэмптоном».

Расмус Хейлунд по-прежнему недоступен, так как он все еще восстанавливается после небольшой травмы, полученной в предсезонке.

Несмотря на слухи о возможном уходе, Факундо Пелльистри также был включен в состав.

Состав «Манчестер Юнайтед» из 20 человек на матч с «Тоттенхэмом»

Вратари: Онана, Хендерсон, Витек.

Защитники: Далот, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Мартинес, Шоу.

Полузащитники: Каземиро, Мактоминей, Маунт, Эриксен, Фернандеш.

Нападающие: Пеллистри, Энтони, Рашфорд, Гарначо, Санчо, Марсьяль.

 

6 комментариев

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Андрей Тишкович
Магваер очень важен для нас сказал Тен Хаг и решил его поберечь
+1
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+1
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Мирзоанис Якубов
Традиционная расстановка будет.

Онана
Ван-Биссака Ящерица Лича Шоу

Казе Маунт

Бруну

Антон Рэш Санёк
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Elik1989
Очень странно...
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Dm Kznts
допрыгался магваер
уже в заявку не попадает
пусть дальше мечтает об основе и кучу денег с клуба требует за уход
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Dm Kznts
Ответ Elik1989
Очень странно...
или травма или ТХ он разозлил
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Dm Kznts
Ответ Андрей Тишкович
Магваер очень важен для нас сказал Тен Хаг и решил его поберечь
🤣🤣
0
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