Магуайр не попал в заявку: состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Тоттенхэмом»
Магуайр не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на игру против «Тоттенхэма» .
Лисандро Мартинес , однако, находится в составе после того, как получил повреждение в матче с «Вулверхэмптоном».
Расмус Хейлунд по-прежнему недоступен, так как он все еще восстанавливается после небольшой травмы, полученной в предсезонке.
Несмотря на слухи о возможном уходе, Факундо Пелльистри также был включен в состав.
Состав «Манчестер Юнайтед» из 20 человек на матч с «Тоттенхэмом»
Вратари: Онана, Хендерсон, Витек.
Защитники: Далот, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Мартинес, Шоу.
Полузащитники: Каземиро, Мактоминей, Маунт, Эриксен, Фернандеш.
Нападающие: Пеллистри, Энтони, Рашфорд, Гарначо, Санчо, Марсьяль.
Онана
Ван-Биссака Ящерица Лича Шоу
Казе Маунт
Бруну
Антон Рэш Санёк
уже в заявку не попадает
пусть дальше мечтает об основе и кучу денег с клуба требует за уход