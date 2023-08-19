Магуайр не попал в состав «Манчестер Юнайтед» на игру против «Тоттенхэма» .

Лисандро Мартинес , однако, находится в составе после того, как получил повреждение в матче с «Вулверхэмптоном».

Расмус Хейлунд по-прежнему недоступен, так как он все еще восстанавливается после небольшой травмы, полученной в предсезонке.

Несмотря на слухи о возможном уходе, Факундо Пелльистри также был включен в состав.

Состав «Манчестер Юнайтед» из 20 человек на матч с «Тоттенхэмом»

Вратари: Онана, Хендерсон, Витек.

Защитники: Далот, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Мартинес, Шоу.

Полузащитники: Каземиро, Мактоминей, Маунт, Эриксен, Фернандеш.

Нападающие: Пеллистри, Энтони, Рашфорд, Гарначо, Санчо, Марсьяль.