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Хосеп Гвардиола: «Сити» хотел купить Магуайра в 2019-м, но мы платим только разумные суммы»

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Хосеп Гвардиола подтвердил, что «Манчестер Сити» хотел подписать Харри Магуайра до его перехода в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году.

Говоря на пресс-конференции о расходах «Челси», он сказал: «Я не мог бы сидеть здесь, если бы мы потратили то, что «Челси» потратил в последние два трансферных окна — вы бы меня убили.

Мы окажемся под таким пристальным вниманием, какое вы и представить себе не могли. Мы должны видеть, что происходит на рынке, и платить столько, сколько считаем справедливым.

Мы хотели Магуайра и не купили его, потому что не хотели платить, мы хотели Кукурелью и не заплатили, мы хотели Алексиса Санчеса и не заплатили.

В конце концов, мы заплатим столько, сколько будет справедливо. В противном случае у нас есть академия. Мы не будем отчаиваться, просто чтобы получить еще одного игрока.

Я ни секунды не критикую «Челси». Мышление людей должно измениться - все тратят. Много. Не только Сити».

 

1 комментарий

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AKhazhi
Сейчас когда сити зажали из-за ФФП им тяжело раскидываться деньгами
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