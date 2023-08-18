Хосеп Гвардиола подтвердил, что «Манчестер Сити» хотел подписать Харри Магуайра до его перехода в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году.

Говоря на пресс-конференции о расходах «Челси», он сказал: «Я не мог бы сидеть здесь, если бы мы потратили то, что «Челси» потратил в последние два трансферных окна — вы бы меня убили.

Мы окажемся под таким пристальным вниманием, какое вы и представить себе не могли. Мы должны видеть, что происходит на рынке, и платить столько, сколько считаем справедливым.

Мы хотели Магуайра и не купили его, потому что не хотели платить, мы хотели Кукурелью и не заплатили, мы хотели Алексиса Санчеса и не заплатили.

В конце концов, мы заплатим столько, сколько будет справедливо. В противном случае у нас есть академия. Мы не будем отчаиваться, просто чтобы получить еще одного игрока.

Я ни секунды не критикую «Челси». Мышление людей должно измениться - все тратят. Много. Не только Сити».