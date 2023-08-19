18 комментариев

В прессу просочились детали возвращения Гринвуда в футбол. Среди прочего, «Юнайтед» попытался спрогнозировать реакцию общественности на решение клуба.

Для этого были составлены списки внешних акторов, которые эксперты разделили на несколько категорий в зависимости от того, как они, предположительно, отнесутся к возвращению Мэйсона в команду. Благотворительные организации по борьбе с домашним насилием эксперты «МЮ» отнесли к категории «враждебно настроенных».

Такая позиция клуба возмутила Зару Султан – члена парламента Великобритании. Политик написала в соцсетях:

«Это отвратительно, «Манчестер Юнайтед». Я всегда буду солидарна с жертвами домашнего насилия, поэтому считайте меня «враждебно настроенной».

Напомним, в январе 2022 года Гринвуд был задержан после того, как его девушка обвинила игрока в насилии. Мэйсона подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

В феврале 2023 года полиция Большого Манчестера сообщила, что англичанин более не подвергается уголовному преследованию. При этом в заявлении говорится, что полиция прекратила дело из-за сочетания нескольких факторов, в том числе из-за отзыва ключевых свидетелей. Невиновность игрока доказана не была.

Официально «Юнайтед» не восстановил Гринвуда в команде. Сдается, заявление Султана – лишь начало бури.