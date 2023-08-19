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«Это омерзительно»: член парламента Великобритании осудила план «Юнайтед» по возвращению Гринвуда

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В прессу просочились детали возвращения Гринвуда в футбол. Среди прочего, «Юнайтед» попытался спрогнозировать реакцию общественности на решение клуба.

Для этого были составлены списки внешних акторов, которые эксперты разделили на несколько категорий в зависимости от того, как они, предположительно, отнесутся к возвращению Мэйсона в команду. Благотворительные организации по борьбе с домашним насилием эксперты «МЮ» отнесли к категории «враждебно настроенных».

Такая позиция клуба возмутила Зару Султан – члена парламента Великобритании. Политик написала в соцсетях:

«Это отвратительно, «Манчестер Юнайтед». Я всегда буду солидарна с жертвами домашнего насилия, поэтому считайте меня «враждебно настроенной».

Напомним, в январе 2022 года Гринвуд был задержан после того, как его девушка обвинила игрока в насилии. Мэйсона подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

В феврале 2023 года полиция Большого Манчестера сообщила, что англичанин более не подвергается уголовному преследованию. При этом в заявлении говорится, что полиция прекратила дело из-за сочетания нескольких факторов, в том числе из-за отзыва ключевых свидетелей. Невиновность игрока доказана не была.

Официально «Юнайтед» не восстановил Гринвуда в команде. Сдается, заявление Султана – лишь начало бури.

18 комментариев

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Ghost.
Как же задолбали уже эти феминистки. Надо выслать всех на необитаемый остров. Пусть строят феминистское общество
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Elik1989
Не могу понять, что нужно от него? Срок отсидеть?...Они решили все иначе, он женился на ней, она подарила ему ребёнка, он хочет вернуться в большой спорт, зарабатывать деньги, огромные деньги - это их совместное решение. Возможно там будет все хорошо, хотя по мне они сами ещё дети и эта семья очень быстро развалится, учитывая всю ситуацию в целом, увы. Если Гринвуда примет клуб, команда и тренер, все остальное и остальные не имеет значения. Женщина, которая себя выставила жертвой добровольно отказалась от каких либо претензий. Пора бы всю эту ситуацию отпустить и смотреть, как будет развиваться события у Гринвуда на поле, а о его личной жизни и о его семье нужно забыть ибо это уже история, которая никого не интересует или не должна волновать.
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Nobacho
Помимо суда, примирения с девушкой еще и одобрение общественности нужно?
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Андрей Ференец
Ответ alkidamant
Возможно, Мэйсон и не виновен.. Но какая разница? Все дела теперь проворачивают через общественное мнение - ибо есть демократия..
Общественное мнение не имеет никакого отношения к демократии. Ибо побеждают самые горластые.
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Jazzzz
Ну вот. А все же говорили, что только в ватной России «бьет - значит любит» и это лютый кринж и как только бабы могут жить с такими мужиками😬
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Kerndl
Удобная тема, чтобы «хайпануть», данная барышня просто пиарится за счет МЮ, браво 👏
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Jazzzz
Ответ Ghost.
Как же задолбали уже эти феминистки. Надо выслать всех на необитаемый остров. Пусть строят феминистское общество
Прикинь, он бы твою дочь/сестру/мамку так отделал, - как бы ты запел? По-феменистски или по-терпильному😂
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Jazzzz
Еще вот прикольные священники-педофилы, которых Церковь прикрывает) их и то прикрывают, а тут Гринвуд, такой талантище! Как можно…
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Тургунбай Мусабаев
Надо было тогда феврале вернули бы столько головоломки не было бы
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Jazzzz
Ответ Санитар-волк
Занятно у этих фемошизок то, что человек, по их мнению, не может искупить вину. Им надо казнить его всю жизнь. Удивительно злобные твари.
А как он искупил?
Вот если бы его на выходные в тюрьму строго режима кинули, так сказать «искупить вину» своей жопой и ртом - тогда еще ладно бы. А так у нас каждый депутат может ребенка сбить на своем Лэнд Ровере и покаяться деньгами.
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Андрей Ференец
Ответ alkidamant
В автократии не имеет, а в демократии имеет прямое отношение
Меньше верьте в сказки. Человек абсолютно чист по закону. Но шобла горлопанов мешает ему вернуться к работе. Где тут демократия то?
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alkidamant
Ответ Андрей Ференец
Общественное мнение не имеет никакого отношения к демократии. Ибо побеждают самые горластые.
В автократии не имеет, а в демократии имеет прямое отношение
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Bego Yusupov
Ответ Jazzzz
Прикинь, он бы твою дочь/сестру/мамку так отделал, - как бы ты запел? По-феменистски или по-терпильному😂
а прикинь они ждут ребёнка и уже женаты
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Konstantin Meerov
Бритиши пусть лучше добиваются справедливого правосудия над принцем Эндрю, который спал с малолетками, а то братишка короля очень легко отделался. Баблишком и привилегиями, а не собственным временем.
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ertaoz
Член парламента призывает удалить член у Гринвуда.
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Anton Kortenko
Вот с одной стороны и жаль Мейсона, что из-за одного провтыка могут на старте карьеру подрезать. с другой - омерзительность поступка всё ещё витает в воздухе.
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alkidamant
Возможно, Мэйсон и не виновен.. Но какая разница? Все дела теперь проворачивают через общественное мнение - ибо есть демократия..
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