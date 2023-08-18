Знакомьтесь с Мелани Да Круз – главной женщиной в жизни игрока «МЮ» Антони Марсьяля.

32-летняя Мелани не привыкать быть в центре внимания, девушка сделала себе имя на французском телевидении еще до того, как у нее завязались отношения с футболистом.

Марсьяль и Мелани встречаются с 2016 года, но не все в их отношениях было гладко. Ради Да Круз футболист оставил свою бывшую возлюбленную Саманту Жаклин, которая родила ему дочь Пейтон.

В 2018 году у Марсьяля и Мелани родился сын, которого назвали Свон.

Пока будущее Марсьяля на «Олд Траффорд» остается туманным, Мелани продолжает зарабатывать в социальных сетях. 4,5 миллиона подписчиков девушки обеспечивают интерес к ней со стороны рекламодателей, готовых платить 3300 фунтов за пост.