Дама сердца Антони Марсьяля продолжает зарабатывать в соц.сетях, пока будущее француза в «МЮ» под вопросом
Знакомьтесь с Мелани Да Круз – главной женщиной в жизни игрока «МЮ» Антони Марсьяля.
32-летняя Мелани не привыкать быть в центре внимания, девушка сделала себе имя на французском телевидении еще до того, как у нее завязались отношения с футболистом.
Марсьяль и Мелани встречаются с 2016 года, но не все в их отношениях было гладко. Ради Да Круз футболист оставил свою бывшую возлюбленную Саманту Жаклин, которая родила ему дочь Пейтон.
В 2018 году у Марсьяля и Мелани родился сын, которого назвали Свон.
Пока будущее Марсьяля на «Олд Траффорд» остается туманным, Мелани продолжает зарабатывать в социальных сетях. 4,5 миллиона подписчиков девушки обеспечивают интерес к ней со стороны рекламодателей, готовых платить 3300 фунтов за пост.
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