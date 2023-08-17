9 комментариев

Оцениваем шансы манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы выяснить, с какими командами ему предстоит сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов, так как уже на этой неделе начнутся финальные квалификационные матчи.

«Красные дьяволы» попали в корзину 2, поэтому, соответственно, им предстоит сразиться с командами из корзины 1, 3 и 4. Как мы все знаем, на этапе жеребьевки «Юнайтед» разведут с другими английскими командами, и они не пересекутся ни с одним из клубов из корзины 2.

Вот как выглядят расклады на данный момент:

Корзина 1: «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Фейеноорд», «Манчестер Сити», «Наполи», «Севилья» и «ПСЖ».

Корзина 2: «Реал Мадрид», «Арсенал», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «РБ Лейпциг» и «Атлетико Мадрид».

Корзина 3: «Селтик Глазго», «Црвена Звезда», «Лацио», «Милан», «РБ Зальцбург», «Шахтер Донецк», «Унион Берлин» и «Реал Сосьедад»

Корзина 4: «Ланс», «Ньюкасл», а также команды, преодолеют квалификацию.

Пары плей-офф таковы:

«Маккаби Хайфа» — «Янг Бойз»;

«Ракув» — «Копенгаген»;

«Антверпен» — победитель пары «Динамо Загреб» — «АЕК»;

«Мольде» — «Галатасарай»;

«Рейнджерс» — «ПСВ Эйндховен»;

«Брага» — «Панатинаикос».

Какую группу вы бы пожелали «красным дьяволам»? Или плевать кто, лишь бы не «Севилья»? 😄