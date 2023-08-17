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Уже совсем скоро станет известно, с кем «Юнайтед» сыграет на групповом этапе ЛЧ. «Красным дьяволам» не стоит ждать легкой прогулки

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Оцениваем шансы манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы выяснить, с какими командами ему предстоит сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов, так как уже на этой неделе начнутся финальные квалификационные матчи.

«Красные дьяволы» попали в корзину 2, поэтому, соответственно, им предстоит сразиться с командами из корзины 1, 3 и 4. Как мы все знаем, на этапе жеребьевки «Юнайтед» разведут с другими английскими командами, и они не пересекутся ни с одним из клубов из корзины 2.

Вот как выглядят расклады на данный момент:

Корзина 1: «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Фейеноорд», «Манчестер Сити», «Наполи», «Севилья» и «ПСЖ».

Корзина 2: «Реал Мадрид», «Арсенал», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «РБ Лейпциг» и «Атлетико Мадрид».

Корзина 3: «Селтик Глазго», «Црвена Звезда», «Лацио», «Милан», «РБ Зальцбург», «Шахтер Донецк», «Унион Берлин» и «Реал Сосьедад»

Корзина 4: «Ланс», «Ньюкасл», а также команды, преодолеют квалификацию.

Пары плей-офф таковы:

«Маккаби Хайфа» — «Янг Бойз»;

«Ракув» — «Копенгаген»;

«Антверпен» — победитель пары «Динамо Загреб» — «АЕК»;

«Мольде» — «Галатасарай»;

«Рейнджерс» — «ПСВ Эйндховен»;

«Брага» — «Панатинаикос».

Какую группу вы бы пожелали «красным дьяволам»? Или плевать кто, лишь бы не «Севилья»? 😄

 

9 комментариев

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manhuntrock
Бавария
МЮ
Милан
Ланс
+5
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+5
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di Malkovich
Ответ manhuntrock
Бавария МЮ Милан Ланс
А Вы, батенька, романтик.
+1
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+1
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NeBot
Вот интрига,блин! Да , до-хрена кто может с ними сыграть.
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kerzhy
Странный заголовок «не стоит ждать легкой прогулки». Понятно, что МЮ кому угодно может влететь, но объективно из 1-й корзины кроме МС (который и так не может попасться) все остальные абсолютно обыгрываемы. Может только Бавария может доставить хлопот, но их самих штормит прилично. Про 3-ю и 4-ю корзины тоже всё понятно. 2-я корзина в целом выглядит сильно мощнее первой.
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Rufatik
На Севилью выпадет жеребий. Тут к гадалке не ходи… ну и
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paperboy
Цверна в 3 корзине. Что там курят.
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Romans Muhins
Ответ manhuntrock
Бавария МЮ Милан Ланс
Это было бы жестоко
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manhuntrock
Ответ di Malkovich
А Вы, батенька, романтик.
А чего мелочиться?
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Bad_Panda
Ответ manhuntrock
Бавария МЮ Милан Ланс
а попадется Севилья)
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