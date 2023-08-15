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«МЮ» не против того, чтобы Магуайр остался в клубе. BBC утверждает, что никакого соглашения с «Вест Хэмом» не было

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«Манчестер Юнайтед» уважает решение Харри Магуайра остаться в «МЮ».

По данным BBC, красные дьяволы уже давно приняли решение, что не будут любыми способами избавляться от центрального защитника.

Football rumours: Manchester United set £50million price tag for Harry Maguire | The Independent

Игрок и клуб остаются в хороших отношениях, сообщает источник из клуба, добавляя, что на самом деле у защитника никогда не было договоренности с «Вест Хэмом».

Магуайр ожидает, что у него будет много возможностей в этом сезоне, учитывая, что «Манчестер Юнайтед» будет соревноваться в Премьер-лиге и трех кубковых соревнованиях.

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