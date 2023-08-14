В Мадриде очень нужен центральный защитник.

Эдер Милитао пропустит почти весь сезон из-за разрыва «крестов». Как пишет As, на восстановление от травмы защитнику «Реала» потребуется не менее девяти месяцев.

Журналист The Athletic Гильермо Рай сообщает, что при оптимистичном сценарии Эдер вернется на поле через 6 месяцев. Это минимальный срок восстановления. Однако некоторые источники в «Реале» полагают, что на лечение бразильцу потребуется не менее 9 месяцев. В таком случае он вернется на поле в апреле, одновременно с Тибо Куртуа.

Милитао травмировал колено в матче 1-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (2:0) – у него поехала нога в игровом эпизоде. Бразильца заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.

Тем временем, трансфер Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм» сорвался. Как пишет The Guardian, лондонский клуб устал ждать момента, когда защитник согласует с «Манчестер Юнайтед» условия перехода. Существует вероятность, что сделка все-таки состоится, но на данный момент она отменена.

«Вест Хэм» разочаровался из-за задержки трансфера Магуайра и изучал альтернативные варианты усиления центра обороны на рынке.

Ранее Харри согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом», который договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере игрока за 30 миллионов евро. После этого лондонцы ждали, пока Магуайр договорится с «МЮ» о денежной компенсации, связанной со снижением заплаты, на которое он согласился ради перехода. По данным источника, англичанин хотел получить от «МЮ» около 7 млн фунтов.

После травмы Милитао «Реал», по информации Relevo, всерьез рассматривает центрального защитника сборной Англии.