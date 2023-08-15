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«Мы будем чертовски пахать». После поражения в финале Кубка Англии Эрик тен Хаг выдал вдохновляющую речь в раздевалке «Юнайтед»

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Голландец знает толк в мотивации.

Эрик тен Хаг собрал всю команду в конце прошлого сезона после поражения в финале Кубка Англии от «Манчестер Сити», чтобы обсудить итоги их года. Как сообщает The Athletic, главный тренер произнес большую речь перед всеми игроками и своим штабом.

Его тон был оптимистичным: сначала тен Хаг настаивал на том, что игроки должны быть довольны тем, что команде удалось вернуться в Лигу чемпионов и выиграть трофей. Однако потом пришло время менее приятной части.

Нидерландец сказал собравшимся, что в тот день они проиграли великолепной команде, которая достигла высот, и все они вместе теперь должны достичь такого же уровня вместе.

Один из источников, присутствовавший этой встрече, такими словами передал The Athletic суть всей речь тен Хага:

«Идите и хорошо отдохните. А потом возвращайтесь, и мы будем чертовски пахать».

Очевидно, что главный тренер хочет, чтобы футболисты «Юнайтед» подняли свою игру на совершенно новый уровень в только начавшемся сезоне и боролись за более крупные трофеи.

Посмотрим, чего им удастся добиться на этот раз 👀

2 комментария

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Тимур Бадыров
1 ый тайм обнадеживающий слова с Вулвз. Во втором должны проснуться. Мю не спеша разгоняется. Казе спит, Ван Биссака смелости не хватает, Рэшфорд ждёт своего шанса, Бруну некому давать пас. Встряхнитесь уже
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Леонид Ботвинник
Игра с волками показала, что не то поле пашете. .
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