Голландец знает толк в мотивации.

Эрик тен Хаг собрал всю команду в конце прошлого сезона после поражения в финале Кубка Англии от «Манчестер Сити», чтобы обсудить итоги их года. Как сообщает The Athletic, главный тренер произнес большую речь перед всеми игроками и своим штабом.

Его тон был оптимистичным: сначала тен Хаг настаивал на том, что игроки должны быть довольны тем, что команде удалось вернуться в Лигу чемпионов и выиграть трофей. Однако потом пришло время менее приятной части.

Нидерландец сказал собравшимся, что в тот день они проиграли великолепной команде, которая достигла высот, и все они вместе теперь должны достичь такого же уровня вместе.

Один из источников, присутствовавший этой встрече, такими словами передал The Athletic суть всей речь тен Хага:

«Идите и хорошо отдохните. А потом возвращайтесь, и мы будем чертовски пахать».

Очевидно, что главный тренер хочет, чтобы футболисты «Юнайтед» подняли свою игру на совершенно новый уровень в только начавшемся сезоне и боролись за более крупные трофеи.

Посмотрим, чего им удастся добиться на этот раз 👀