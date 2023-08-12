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«МЮ» совсем скоро примет решение по Гринвуду. Дело под контролем гендиректора Арнольда

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«Манчестер Юнайтед» на шаг приблизился к тому, чтобы вернуть Мейсона Гринвуда в основной состав, пишет Daily Mail.

Клуб завершил свое внутреннее расследование в отношении форварда, и его результаты были переданы генеральному директору Ричарду Арнольду.

Теперь руководство перейдет к периоду консультаций, который включает в себя обсуждение с женской командой и спонсорами.

Первоначально «Манчестер Юнайтед» должен был объявить свой вердикт Гринвуду до начала сезона Премьер-лиги, но это было отложено, поскольку им все еще нужно одобрение заинтересованных сторон.

Однако еще неизвестно, вернет ли клуб Гринвуда в основную команду или отдаст его в аренду на сезон.

Также есть шанс, что они отменят решение вернуть его, если возникнут проблемы с женской командой или спонсорами.

 

3 комментария

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Dm Kznts
если со спонсорами проблемы это понятно.
но если спонсоры одобрят но фемки нет и именно их начальство послушает, это будет верх идиотизма.
+4
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+4
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mj23.net
Клоуны. Надо было делать все перед началом сезона. До конца ТО мало времени.
0
0
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Bego Yusupov
Ответ Dm Kznts
если со спонсорами проблемы это понятно. но если спонсоры одобрят но фемки нет и именно их начальство послушает, это будет верх идиотизма.
да это не просто будет идиотизм это будет полный бред по сравнению соспонсорами этих феминисток никто не знает
какие то левые бабы голосуют и всё
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