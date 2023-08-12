«МЮ» совсем скоро примет решение по Гринвуду. Дело под контролем гендиректора Арнольда
«Манчестер Юнайтед» на шаг приблизился к тому, чтобы вернуть Мейсона Гринвуда в основной состав, пишет Daily Mail.
Клуб завершил свое внутреннее расследование в отношении форварда, и его результаты были переданы генеральному директору Ричарду Арнольду.
Теперь руководство перейдет к периоду консультаций, который включает в себя обсуждение с женской командой и спонсорами.
Первоначально «Манчестер Юнайтед» должен был объявить свой вердикт Гринвуду до начала сезона Премьер-лиги, но это было отложено, поскольку им все еще нужно одобрение заинтересованных сторон.
Однако еще неизвестно, вернет ли клуб Гринвуда в основную команду или отдаст его в аренду на сезон.
Также есть шанс, что они отменят решение вернуть его, если возникнут проблемы с женской командой или спонсорами.
но если спонсоры одобрят но фемки нет и именно их начальство послушает, это будет верх идиотизма.
какие то левые бабы голосуют и всё