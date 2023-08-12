«Манчестер Юнайтед» на шаг приблизился к тому, чтобы вернуть Мейсона Гринвуда в основной состав, пишет Daily Mail.

Клуб завершил свое внутреннее расследование в отношении форварда, и его результаты были переданы генеральному директору Ричарду Арнольду.

Теперь руководство перейдет к периоду консультаций, который включает в себя обсуждение с женской командой и спонсорами.

Первоначально «Манчестер Юнайтед» должен был объявить свой вердикт Гринвуду до начала сезона Премьер-лиги, но это было отложено, поскольку им все еще нужно одобрение заинтересованных сторон.

Однако еще неизвестно, вернет ли клуб Гринвуда в основную команду или отдаст его в аренду на сезон.

Также есть шанс, что они отменят решение вернуть его, если возникнут проблемы с женской командой или спонсорами.