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И почему «Юнайтед» все же отказался от Кейна? Есть две главные причины: одна из них — его запросы по зарплате

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Вот это сумма!

The Athletic рассказал о погоне «Манчестер Юнайтед» за Харри Кейном, и, кажется, этому трансферу не суждено было случиться.

Кейн перешел в «Баварию» за £100 млн после десяти бестрофейных лет в «Тоттенхэме». Но мюнхенцы были не единственным клубом, претендовавшим на английского форварда, ведь у игрока оставался лишь год по контракту. Среди интересующихся были и «красные дьяволы», которые в итоге подписали Расмуса Хейлунда за £73 млн. Эрик тен Хаг является большим поклонником Харри, поэтому он и стал первой главной целью клуба этим летом.

Однако, согласно информации от The Athletic, энтузиазм «МЮ» угас довольно быстро по двум причинам.

Во-первых, стало очевидно, что «Тоттенхэм» не намерен продавать свою звезду другому клубу АПЛ, поэтому переговоры могут занять месяцы. У «Юнайтед» не было никакого желания участвовать в трансферной саге, которая могла бы сорвать их летние планы. «Красные дьяволы» также хотели избежать повторения истории прошлого лета, когда они приложили все усилия, чтобы подписать Френки де Йонга из «Барселоны», но в итоге сделка сорвалась.

Во-вторых, манкунианцев ошарашили запросы Кейна по зарплате. Нападающий хотел получать невероятные £30 млн в год (£576 000 в неделю). Для сравнения: Каземиро и Санчо, обладатели самой высокой зарплаты в команде, получают £350 000 в неделю, а Рэшфорд подписал новый контракт, по которому он будет зарабатывать £325 000. 

Издание добавляет, что «Юнайтед» чувствовал, что , даже если клуб пойдет на большие уступки, Кейн все же предпочтет «Баварию». В первую очередь потому, что нет никаких гарантий, что команда тен Хага готова бороться за крупнейшие трофеи.

9 комментариев

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Элтай Шахмаров
Санчо неплохо пристроился
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Брячислав
Интересно, какая зп у него будет в Баварии, не верится в эти 30млн в год
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Ахма Начоо
Кейн был бы отличным приобритением года три назад, сейчас за такие деньги он нафиг не нужен.
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113k
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если вы не видели его вояж в Загреб, то конечно будете удивляться, почему его никто не покупал.
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Гусеконь
а Кейн в курсе что от него отказались?
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Bayern2004
FC Bayern is FC Bayern...nuff said.
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aya
Ответ Брячислав
Интересно, какая зп у него будет в Баварии, не верится в эти 30млн в год
Наверняка поумерил аппетит, немцы умеют считать деньги, даже в Баварии
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Bego Yusupov
Ответ singsinner2
а в чем загадка? что бы уговорить человека перейти из одного безтрофейника в другой безтрофейник-- надо сильно замотивировать материально. если в деньгах (и трофейных перспектив) нет разницы, то зачем уходить из шпор??
что?
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