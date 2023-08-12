9 комментариев

Вот это сумма!

The Athletic рассказал о погоне «Манчестер Юнайтед» за Харри Кейном, и, кажется, этому трансферу не суждено было случиться.

Кейн перешел в «Баварию» за £100 млн после десяти бестрофейных лет в «Тоттенхэме». Но мюнхенцы были не единственным клубом, претендовавшим на английского форварда, ведь у игрока оставался лишь год по контракту. Среди интересующихся были и «красные дьяволы», которые в итоге подписали Расмуса Хейлунда за £73 млн. Эрик тен Хаг является большим поклонником Харри, поэтому он и стал первой главной целью клуба этим летом.

Однако, согласно информации от The Athletic, энтузиазм «МЮ» угас довольно быстро по двум причинам.

Во-первых, стало очевидно, что «Тоттенхэм» не намерен продавать свою звезду другому клубу АПЛ, поэтому переговоры могут занять месяцы. У «Юнайтед» не было никакого желания участвовать в трансферной саге, которая могла бы сорвать их летние планы. «Красные дьяволы» также хотели избежать повторения истории прошлого лета, когда они приложили все усилия, чтобы подписать Френки де Йонга из «Барселоны», но в итоге сделка сорвалась.

Во-вторых, манкунианцев ошарашили запросы Кейна по зарплате. Нападающий хотел получать невероятные £30 млн в год (£576 000 в неделю). Для сравнения: Каземиро и Санчо, обладатели самой высокой зарплаты в команде, получают £350 000 в неделю, а Рэшфорд подписал новый контракт, по которому он будет зарабатывать £325 000.

Издание добавляет, что «Юнайтед» чувствовал, что , даже если клуб пойдет на большие уступки, Кейн все же предпочтет «Баварию». В первую очередь потому, что нет никаких гарантий, что команда тен Хага готова бороться за крупнейшие трофеи.