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Мойсес Кайседо вот-вот станет рекордным трансфером в истории АПЛ. А три года назад «Юнайтед» собирался подписать его совсем за другие деньги

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Теперь в это сложно поверить.

В пятницу разгорелась эпичная драма с Мойсесом Кайседо, «Ливерпулем» и «Челси» в главных ролях. 

Множество журналистов, в том числе Фабрицио Романо, объявили, что «красные» выиграли гонку за полузащитника, предложив «Брайтону» £110 млн, что является рекордом Премьер-лиги. Однако сам игрок был с этим не согласен. Кайседо заявил, что не хочет переезжать на «Энфилд», так как у него уже есть договоренность с «Челси». В дополнение The Guardian заявил, что лондонцы готовят новое предложение, которое перебьет ставку мерсисайдцев. Пока мы не знаем, где все же будет играть Кайседо в следующем сезоне, но, если бы история сложилась по-другому, он уже давно мог бы быть игроком «Юнайтед».

Летом 2020 года полузащитник открыто заявлял о своем желании играть за «красных дьяволов» в интервью Futbol Sin Cassette:

«Я мечтаю играть за «Манчестер Юнайтед». Антонио Валенсия — пример для подражания. Благодаря своей силе и самоотверженности он смог достичь этого уровня. Это мотивирует меня продолжать усердно работать и делать правильные вещи».

Через несколько месяцев после этого, в декабре, манкунианцы хотели подписать Кайседо, который на тот момент был игроком «Индепендьенте дель Вале», за €5 млн (£4.5 млн), сообщал Фабрицио Романо. Сам Мойсес, по словам трансферного гуру, «был бы счастлив присоединиться к «Юнайтед». Однако сделка не сложилась, и полузащитника подписал «Брайтон».

А теперь £110 млн за Кайседо — это мало...

4 комментария

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Catrun
кто-то украл и публикует от своего имени воспоминания старины Арсена?
+3
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j9k4s6mx67
Именно поэтому отказал ливеру!
+3
-1
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Dm Kznts
прикольно
0
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Answer1
В клубе в то время был полный бардак, так что не факт, что Кайседо бы дорос до сегодняшнего уровня.
0
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