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Крайние меры? «Юнайтед» заплатил Магуайру неслабую сумму, чтобы его трансфер в «Вест Хэм» состоялся

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«Юнайтед» выплатил Харри Магуайру огромную компенсацию в размере £6 млн перед его переходом в «Вест Хэм».

Недавно «красные дьяволы» достигли договоренности с «молотобойцами» о трансфере защитника, но личные условия на тот момент не были согласованы. Проблема в том, что лондонский клуб не мог выплачивать Магуайру те же £190 000 в неделю, поэтому его зарплата сократится до £120 000. Как сообщает надежное издание, если речь идет о деньгах, The Sun, чтобы компенсировать потерянную сумму, «Юнайтед» выплатил своему бывшему капитану около £6 млн. Это ровно столько, сколько теряет Харри (£70 000 в неделю), не отработав два оставшихся года своего контракта. Британский таблоид не уточняет, был ли это жест доброй воли со стороны клуба или на этом настоял игрок.

Ожидается, что 30-летний защитник присоединится к Дэвиду Мойесу уже в ближайшие дни, а «Юнайтед» получит за него £30 млн.

У центрального защитника был сложный сезон — он провел всего восемь полных матчей в Премьер-лиге под руководством Эрика тен Хага. Поняв, что ситуация не улучшится, Магуайр решил отправиться в «Вест Хэм», чтобы регулярно получать игровое время и не потерять место в сборной.

 

11 комментариев

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Dm Kznts
конечно мага потребовал а не добрая воля
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red hikkikomori
когда он уже свалит, чё тянут, надоела уже эта рожа Грю из миньонов
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Чёрный тюльпан
Никто из проверенных источников об этом даже не обмолвился, зато The Sun не упустил повода, чтобы срубить кликов на желтушной информации.
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Nick Powell
Счас бы верить the sun
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Censormorum
Надежное издание... The Sun по надежности только United Tweets уступает.
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Александр В. Журавлев
МЮ активно усиляется.
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9wkbc9rjcb
Я почему то думаю в Вест Хем ему удача будет, там такого давления нет!!
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Answer1
Напоминает выкуп контракта в НБА) В любом случае, удачи Маге в Вест Хэме, а нам теперь позарез нужен еще один центр деф, с тремя ЦЗ весь сезон не пройти точно.
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
когда он уже свалит, чё тянут, надоела уже эта рожа Грю из миньонов
когда замену найдут
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
когда замену найдут
Да пусть скинут его сначала, на крайний случай Эванс подменит
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Никто из проверенных источников об этом даже не обмолвился, зато The Sun не упустил повода, чтобы срубить кликов на желтушной информации.
вроде не только сан писал про это
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