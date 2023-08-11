11 комментариев

«Юнайтед» выплатил Харри Магуайру огромную компенсацию в размере £6 млн перед его переходом в «Вест Хэм».

Недавно «красные дьяволы» достигли договоренности с «молотобойцами» о трансфере защитника, но личные условия на тот момент не были согласованы. Проблема в том, что лондонский клуб не мог выплачивать Магуайру те же £190 000 в неделю, поэтому его зарплата сократится до £120 000. Как сообщает надежное издание, если речь идет о деньгах, The Sun, чтобы компенсировать потерянную сумму, «Юнайтед» выплатил своему бывшему капитану около £6 млн. Это ровно столько, сколько теряет Харри (£70 000 в неделю), не отработав два оставшихся года своего контракта. Британский таблоид не уточняет, был ли это жест доброй воли со стороны клуба или на этом настоял игрок.

Ожидается, что 30-летний защитник присоединится к Дэвиду Мойесу уже в ближайшие дни, а «Юнайтед» получит за него £30 млн.

У центрального защитника был сложный сезон — он провел всего восемь полных матчей в Премьер-лиге под руководством Эрика тен Хага. Поняв, что ситуация не улучшится, Магуайр решил отправиться в «Вест Хэм», чтобы регулярно получать игровое время и не потерять место в сборной.