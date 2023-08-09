Источник настаивает на правдивости своей информации.

Переход Расмуса Хейлунда в «МЮ», несомненно, ограничит шансы Антони Марсьяля на игру в основе. Даже если француз будет здоров.

По данным турецкого журналиста Серкана Хамзаоглу, Марсьяля предложили «Фенербахче». Причем он опубликовал некоторые детали: 3-летний контракт с зарплатой в 5 млн в год плюс 3 млн евро подписной бонус.

Однако агентство, которое работает с французов, назвало такую информацию «фейком».

На что Хамзаоглу ответил, что все его данные «абсолютно правдивы».

«Новость о Марсьяле, которую я выдал в эфир, это правда. Эркан Сулеймани, имеющий право представлять интересы Антони, однозначно предложил игрока «Фенербахче» и сообщи условия. Клуб ответил, что их приоритет − Дженгиз, и что этот трансфер тоже может быть принят во внимание. Даже для турков проблема травм Марсьяля важна. У меня есть переписка по поводу игрока, но не делюсь ей по личным причинам».

Журналист также добавил, что пообщался с агентством. Единственным их вопросом было то, откуда есть информация, что француза предложили бесплатно. Итого Хамзаоглу остается при своем мнении, что Марсьяля рассматривают в «Фенере».