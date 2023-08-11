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«Юнайтед» опубликовал номера игроков на новый сезон. Хейлунд и Гринвуд ими пока не обзавелись

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Обошлось без изменений.

«МЮ» на официальном сайте опубликовал предварительный состав команды на сезон-2023/24. Предварительный, так как трансферное окно еще не закрыто.

Новичок клуба Расмус Хейлунд все еще без номера и восстанавливается от повреждения. В ближайшее время он определится с ним. Мэйсон Гринвуд ожидает результатов расследования. Пока его одиннадцатый номер остается вакантным.

Все действующие игроки, за исключением новичков, будут иметь те же номера, что и в прошлом сезоне. В том числе и Алехандро Гарначо.

Однако клуб уточнил, что некоторые смены все-таки могут состояться до закрытия трансферного окна.

Предварительные номера «Юнайтед» на сезон-2023/24:

2 Виктор Линделеф

5 Харри Магуайр

6 Лисандро Мартинес

7 Мэйсон Маунт

8 Бруно Фернандеш

9 Антони Марсьяль

10 Маркус Рэшфорд

12 Тирелл Маласиа

14 Кристиан Эриксен

16 Амад Диалло

17 Фред

18 Каземиро

19 Рафаэль Варан

20 Диогу Далот

21 Антони

22 Том Хитон

23 Люк Шоу

24 Андре Онана

25 Джейдон Санчо

26 Дин Хендерсон

28 Факундо Пельистри

29 Аарон Уан-Биссака

33 Брэндон Уильямс

34 Донни ван де Бек

37 Кобби Майну

39 Скотт Мактоминей

49 Алехандро Гарначо

2 комментария

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Руслан Саидов
Варан 4
Гарначо 19
Хейлунд 17
Гринвуд 11
+3
0
+3
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Arturas Guja
greenvuda nelzia vigoniat
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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