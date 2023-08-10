«Вест Хэм» близок к подписанию Харри Магуайра. По сведениям Фабрицио Романо, «молотобойцы» договорились с «МЮ» о 30 млн фунтов, которые получат «дьяволов» за защитника.

Когда стороны определятся с тем, как будет выплачена вся сумма, «Вест Хэм» сможет начать обсуждать с англичанином условия личного соглашения, пишет итальянский инсайдер.

По данным Daily Mail, если трансфер состоится, Магуайр может стать капитаном «Вест Хэма». Соответствующее предложение игрок получил от Дэвида Мойеса.

Вероятно, это один из способов склонить защитника к переходу в новый клуб. Ведь в «Манчестер Юнайтед» Харри потерял статус капитана, он может вернуть себе повязку уже в «Вест Хэме».

«Молотобойцы» остались без капитана после того, как Деклан Райс перебрался в «Арсенал». Так что столь важная роль пока вакантна.

Но справедливо ли это будет по отношению к футболистам, которые находятся в «Вест Хэме» дольше Магуайра?