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Утешительный приз. Известно, что Дэвид Мойес пообещал Магуайру, если Харри присоединится к «Вест Хэму»

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«Вест Хэм» близок к подписанию Харри Магуайра. По сведениям Фабрицио Романо, «молотобойцы» договорились с «МЮ» о 30 млн фунтов, которые получат «дьяволов» за защитника.

Когда стороны определятся с тем, как будет выплачена вся сумма, «Вест Хэм» сможет начать обсуждать с англичанином условия личного соглашения, пишет итальянский инсайдер.

По данным Daily Mail, если трансфер состоится, Магуайр может стать капитаном «Вест Хэма». Соответствующее предложение игрок получил от Дэвида Мойеса.

Вероятно, это один из способов склонить защитника к переходу в новый клуб. Ведь в «Манчестер Юнайтед» Харри потерял статус капитана, он может вернуть себе повязку уже в «Вест Хэме».

«Молотобойцы» остались без капитана после того, как Деклан Райс перебрался в «Арсенал». Так что столь важная роль пока вакантна.

Но справедливо ли это будет по отношению к футболистам, которые находятся в «Вест Хэме» дольше Магуайра?

3 комментария

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Ivchev
Да что они такое в нем лидерского видят то, не понимаю. Что Сульшер его через 6 мес. капитаном назначил а Мойес то еще не пришел даже, а капитаном сватает...
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j9k4s6mx67
Там Фред в Фенербахче перешел! Ау, публикуйте уже новость
+2
0
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ranelgee
Ответ Ivchev
Да что они такое в нем лидерского видят то, не понимаю. Что Сульшер его через 6 мес. капитаном назначил а Мойес то еще не пришел даже, а капитаном сватает...
Он даже в драке с бомжами в отпуске орёт: «Я капитан!»
Настоящий лидер на поле и за его пределами
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