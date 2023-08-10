«МЮ» почти договорился с «Вест Хэмом» о трансфере Магуайра: напоминаем, почему экс-капитана надо срочно продавать
Harry Maguire! Your defence is terrified.
Харри Магуайр может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм». Клубы достигли договоренности о трансфере защитника за 30 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
Сторонам еще предстоит поработать над деталями трансфера, но «Вест Хэм» с осторожным оптимизмом смотрит на завершение сделки.
Ожидается, что согласование условий личного контракта игрока с «молотобойцами» не станет проблемой.
Магуайр играет за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года, вряд ли кто-то из настоящих болельщиков «МЮ» забыл «ярчайшие» перфомансы защитника, но мы решили напомнить, почему Харри срочно надо отпускать из «МЮ».
Лучшие бы правого защитника взяли.
Ну или если Павара, который конечно больше центральный, но он может даже Варана вытеснить со временем.