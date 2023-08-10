Harry Maguire! Your defence is terrified.

Харри Магуайр может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм». Клубы достигли договоренности о трансфере защитника за 30 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

Сторонам еще предстоит поработать над деталями трансфера, но «Вест Хэм» с осторожным оптимизмом смотрит на завершение сделки.

Ожидается, что согласование условий личного контракта игрока с «молотобойцами» не станет проблемой.

Магуайр играет за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года, вряд ли кто-то из настоящих болельщиков «МЮ» забыл «ярчайшие» перфомансы защитника, но мы решили напомнить, почему Харри срочно надо отпускать из «МЮ».