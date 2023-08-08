8 комментариев

На решение о трансфере не повлияло.

По данным журналиста Мэтта Хьюза, у Расмуса Хейлунда со временем может случиться травма спины. Как показала проведенная в рамках медобследования МРТ, у игрока в спине есть очаг стрессового повреждения, что может стать началом травм.

«Из-за мер предосторожности некоторое время вряд ли он сразу сможет играть по два раза в неделю», − добавил Хьюз.

«Юнайтед» уверен, что после всех исследований, проведенных во время медосмотра Расмуса Хейлунда, у игрока нет никаких фундаментальных проблем со спиной. Все, что ему требуется, это отдых».

Датчанина представили в качестве нового игрока «МЮ» перед товарищеским матчем с «Лансом». Однако болельщикам придется слегка подождать перед тем, как увидеть форварда в деле.