8 комментариев

Обследование показало, что у Хейлунда есть неприятное повреждение. Из-за этого «МЮ» будет ограничивать игровое время
На решение о трансфере не повлияло.
По данным журналиста Мэтта Хьюза, у Расмуса Хейлунда со временем может случиться травма спины. Как показала проведенная в рамках медобследования МРТ, у игрока в спине есть очаг стрессового повреждения, что может стать началом травм.
«Из-за мер предосторожности некоторое время вряд ли он сразу сможет играть по два раза в неделю», − добавил Хьюз.
«Юнайтед» уверен, что после всех исследований, проведенных во время медосмотра Расмуса Хейлунда, у игрока нет никаких фундаментальных проблем со спиной. Все, что ему требуется, это отдых».
Датчанина представили в качестве нового игрока «МЮ» перед товарищеским матчем с «Лансом». Однако болельщикам придется слегка подождать перед тем, как увидеть форварда в деле.
Там ещё бонусы были предусмотрены, надеюсь Аталанта с этим обломится..
А так - полного выздоровления парню!