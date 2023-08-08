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Обследование показало, что у Хейлунда есть неприятное повреждение. Из-за этого «МЮ» будет ограничивать игровое время

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На решение о трансфере не повлияло.

По данным журналиста Мэтта Хьюза, у Расмуса Хейлунда со временем может случиться травма спины. Как показала проведенная в рамках медобследования МРТ, у игрока в спине есть очаг стрессового повреждения, что может стать началом травм.

«Из-за мер предосторожности некоторое время вряд ли он сразу сможет играть по два раза в неделю», − добавил Хьюз.

«Юнайтед» уверен, что после всех исследований, проведенных во время медосмотра Расмуса Хейлунда, у игрока нет никаких фундаментальных проблем со спиной. Все, что ему требуется, это отдых».

Датчанина представили в качестве нового игрока «МЮ» перед товарищеским матчем с «Лансом». Однако болельщикам придется слегка подождать перед тем, как увидеть форварда в деле.

8 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Дедушкин самогон
Каким позорищем будет этот трансфер если игрок будет вечно в лазарете. Даже я уже поверю, что тег хаг пилит на этих трансферах, иначе чем обоснованна эта покупка, зная такой диагноз
ну, будь что-то серьёзное, мед персонал заблочил бы трансфер.
+10
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+10
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Lavinka
У Реша и Личи тоже такое было и прошло . Ничего страшного .
+7
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+7
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Руслан Чесебиев
Лишь бы не новый Марсьяль🙏🏻
+4
0
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Дедушкин самогон
Каким позорищем будет этот трансфер если игрок будет вечно в лазарете. Даже я уже поверю, что тег хаг пилит на этих трансферах, иначе чем обоснованна эта покупка, зная такой диагноз
+6
-3
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Григорий Шишин
Стоп, стоп... Нам бракованный товар прислали за 70 лаймов?? 😖
Там ещё бонусы были предусмотрены, надеюсь Аталанта с этим обломится..
А так - полного выздоровления парню!
+3
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Dm Kznts
Ответ Lavinka
У Реша и Личи тоже такое было и прошло . Ничего страшного .
а то катари паниковать начал
+3
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SegaYasch
Ответ Dm Kznts
а то катари паниковать начал
Да Катари ничего толкового и не умеет вообщем-то
+1
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#SharkTeam
А мюшные еще зубоскалили дескать настоящий Холанд ломаться будет)
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