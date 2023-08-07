Мейсон Гринвуд тренируется самостоятельно, ожидая решения «Манчестер Юнайтед» о своем будущем в команде.

Англичанин недавно был замечен в общественном парке в компании личных тренеров.

На кадрах видно, как Гринвуд отрабатывает удары.

Несмотря на то, что он забивает несколько голов, англичанин также упускает несколько относительно легких моментов – по крайней мере, по его стандартам.

Понятно, он несколько не в форме после того, как не играл в профессиональных матчах более 18 месяцев.

Болельщики обеспокоены тем, как это время вне поля повлияло на его голевое мастерство. Они выразили свои опасения в Twitter.

Iseunife The First: «Я знаю, что он просто тренируется здесь, но судя по этому видео, он не в лучшей форме».

Trinityy: «Что стало с его ударами…».

OddsOnFPL: «Он может немного отставать от уровня первой команды».

Torgbuiga: «Выглядит не очень».