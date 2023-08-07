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📹Мэйсон Гринвуд тренируется в парке: болельщиков беспокоит его форма

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Мейсон Гринвуд тренируется самостоятельно, ожидая решения «Манчестер Юнайтед» о своем будущем в команде. 

Англичанин недавно был замечен в общественном парке в компании личных тренеров.

На кадрах видно, как Гринвуд отрабатывает удары.

Несмотря на то, что он забивает несколько голов, англичанин также упускает несколько относительно легких моментов – по крайней мере, по его стандартам.

Понятно, он несколько не в форме после того, как не играл в профессиональных матчах более 18 месяцев.

Болельщики обеспокоены тем, как это время вне поля повлияло на его голевое мастерство. Они выразили свои опасения в Twitter.

Iseunife The First: «Я знаю, что он просто тренируется здесь, но судя по этому видео, он не в лучшей форме».

Trinityy: «Что стало с его ударами…».

OddsOnFPL: «Он может немного отставать от уровня первой команды».

Torgbuiga: «Выглядит не очень».

5 комментариев

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Ответ Леонид Ботвинник
Дурацкий принцип портит карьеру парню и вредит команде. Он же не на условке даже, претензий от органов нет. Так нет же...
господи... что значит "дурацкий принцип"? за что вы его жалеете? он ведь реально проявлял домашнее насилие к девушке и угрожал ей, есть аудио, видео и фото подтверждение побоев, он сам во всем виноват и еще легко отделался, мог сейчас не в парке тренироваться, а на зоне бегать
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+8
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Дурацкий принцип портит карьеру парню и вредит команде. Он же не на условке даже, претензий от органов нет. Так нет же...
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+3
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Ответ Тюменский медвежонок
господи... что значит "дурацкий принцип"? за что вы его жалеете? он ведь реально проявлял домашнее насилие к девушке и угрожал ей, есть аудио, видео и фото подтверждение побоев, он сам во всем виноват и еще легко отделался, мог сейчас не в парке тренироваться, а на зоне бегать
Да эти фанатикам Гринвуда бесполезно что-то доказывать. Им тупо нужно, чтобы их Гриню пустили в основу и плевать, что дело закрыли из-за того, что сама жертва отказалась давать показания против него, потому что тот бегал к ней, нарушая постановление суда, чтобы откупиться. В итоге ещё и детину заделали, может даже это было одним из её условий, чтобы доить потом.
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