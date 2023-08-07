Готов ли «МЮ» отпустить Марсьяля после подписания контракта с Хейлундом? Фабрицио Романо ответил
Судьба Антони Марсьяля в "МЮ" пока не ясна.
«На данный момент Антони Марсьяль остается в «Манчестер Юнайтед», но я бы отнес его к тому же кругу игроков, что и Скотт Мактоминей и Харри Магуайр — если он получит хорошее предложение, он может уйти», — сказал Фабрицио Романо.
Перейдя из «Монако» еще в 2015 году, французский форвард провел более восьми лет на «Олд Траффорд».
Тем не менее, он запомнился больше нестабильной игрой, а также чередой травм.
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