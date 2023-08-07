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Готов ли «МЮ» отпустить Марсьяля после подписания контракта с Хейлундом? Фабрицио Романо ответил

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Судьба Антони Марсьяля в "МЮ" пока не ясна. 

«На данный момент Антони Марсьяль остается в «Манчестер Юнайтед», но я бы отнес его к тому же кругу игроков, что и Скотт Мактоминей и Харри Магуайр — если он получит хорошее предложение, он может уйти», — сказал Фабрицио Романо.

Перейдя из «Монако» еще в 2015 году, французский форвард провел более восьми лет на «Олд Траффорд».

Тем не менее, он запомнился больше нестабильной игрой, а также чередой травм.

 

1 комментарий

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Вряд ли он уже куда-нибудь перейдет. Так и останется в МЮ до конца сезона и летом уйдет свободным агентом к саудитам😩
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