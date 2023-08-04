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Шейх Джассим совершил «значительный прорыв» в гонке за покупку «МЮ». Глейзеры назначили дату продажи

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Сообщается, что шейх Джассим бин Хамад Аль Тани выиграл гонку за завершение поглощения «Манчестер Юнайтед». 

Катарский банкир якобы собирается купить «Юнайтед» у Глейзеров после того, как добился значительного прорыва в переговорах, победив конкуренцию со стороны сэра Джима Рэтклиффа.

Согласно  The Sun, затяжные обсуждения продажи, как полагают, за последние недели сделали огромный шаг вперед.

И теперь сделка на 6 миллиардов фунтов стерлингов с шейхом Джассимом близка, и его представители завершают комплексную проверку, прежде чем представить окончательное официальное предложение.

В отчете утверждается, что United уверена, что поглощение будет завершено к ноябрю, через год после того, как семья Глейзеров объявила о поиске инвестиций.

Но после разочаровывающего процесса для многих участников, кажется, свет в конце туннеля в плохих новостях для британского миллиардера Рэтклиффа.

Его группа INEOS теперь отстает в гонке, несмотря на то, что, по сообщениям, Джоэл и Аврам Глейзеры предложили шанс сохранить долю в «Юнайтед».

Говорят, что шейх Джассим хочет полного поглощения и пообещал погасить долг в миллионы фунтов стерлингов, накопленный после неоднозначного поглощения Глейзерами в 2005 году.

 

1 комментарий

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сан не устал ещё болтать?
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