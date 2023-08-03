Но хочет ли этого он сам?

Потеряв место в стартовом составе «Юнайтед», Магуайр оставался ключевым игроком сборной Англии, но, кажется, Гарет Саутгейт не готов доверять ему вечно. В последнем интервью главный тренер национальной команды откровенно намекнул Магуайру, что, если у него не будет регулярной практики, его место в составе сборной окажется под угрозой.

«Мы не в мире, где все обнимаются. Это жесткий мировой профессиональный футбол» — сказал Саутгейт talkSPORT, говоря о редких появлениях Магуайра в команде тен Хага.

«Меня это не смущает, поскольку у них есть два топовых игрока в лице [Рафаэля] Варана и [Лисандро] Мартинеса. Вы всегда будете сталкиваться с проблемой, что каждый год клуб будет подписывать лучших игроков. Такой команде как «Манчестер Юнайтед» нужна хорошая глубина состава: игроки получают травмы, вы боретесь за победу в Лиге чемпионов, Премьер-лиге.

Им будет комфортно с Харри и в качестве дублера, и в составе команды. А если он не попадает в команду, то ему нужно принять решение, хочет ли он регулярно играть в футбол в другом месте. Лучшие игроки хотят играть каждую неделю».

Босс сборной Англии добавил:

«Я никогда не смогу гарантировать игроку, что мы выберем именно его. Он [Магуайр] и Джон Стоунз — дуэт, который отлично нам помогает, но у нас есть молодые центральные защитники, которые набираются опыта, и в этом будет заключаться задача на будущеe».

Если Магуайр хочет продолжать представлять свою страну на международных соревнованиях, то ему, пожалуй, стоит озаботиться поиском новой команды. Защитник привлек внимание «Вест Хэма», но пока не похоже, что эта перспектива вызывает интерес у самого игрока.