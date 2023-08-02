Легенда Манчестера решил взять все в свои руки.

Последний год для Харри Магуайра был очень бурным. Эрик тен Хаг лишил англичанина капитанской повязки, а сам игрок в прошлом сезоне провел всего 16 матчей в АПЛ.

Для тренера 30-летний защитник оказался в иерархии следом за Вараном, Мартинесом, Линделефом и Шоу. Если Джонни Эванс подпишет контракт с «МЮ», высок риск стать шестым выбором.

По многочисленным слухам, «Юнайтед» хочет получить за Магуайра около 50 млн фунтов, ведь четыре года назад за него заплатили 80 млн. У игрока контракт до 2025 года, по которому он предположительно получает около 200 тысяч фунтов в неделю.

В условиях такой неопределенности будущего Магуайра, легенда «Юнайтед» Рио Фердинанд признался, что хотел бы поговорить с игроком.

В эксклюзивной беседе с SPORTbible эксперт и экс-защитник сказал следующее: «Все зависит от Харри Магуайра и того, чего он хочет. Я бы с удовольствием поговорил с ним, даже если он примет решение остаться. Важно понять, почему он сделает такой выбор. Если же он решит уйти, то я его пойму. Я думаю, что это интересно. Все зависит от него, от его желаний прямо сейчас. У нас нет такой информации».

Единственный претендент на Магуайра − «Вест Хэм». Однако клуб Дэвида Мойеса пока предложил всего 20 млн фунтов, что не устроило «МЮ».