Сдаваться не хотят.

По информации The Independent, Дэвид Мойес горит идеей забрать у «МЮ» Харри Магуайра.

«Вест Хэм» сделал первое предложение в размере 20 млн фунтов, которое в Манчестере сразу отклонил. Однако отказ не повлиял на интерес «молотков» к центральному защитнику, хоть и «МЮ» рассчитывает аж на 30 млн фунтов.

Магуайр − одна из ключевых целей Мойеса. На данный момент «Вест Хэм» в летнее трансферное окно не подписал ни одного игрока, но продал в «Арсенал» Деклана Райса за 116,6 млн евро и Артюра Масуаку в «Бешикташ» за 2 млн.

Несмотря на то, что Магуайр не смог закрепиться на «Олд Траффорд», он остается одним из лучших защитников Англии. Кроме того, его контракт рассчитан как минимум до 2025 года, а значит «Юнайтед» может устанавливать на него высокую цену.