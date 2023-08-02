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«Вест Хэм» Мойеса не против забрать Магуайра. Первое предложение «МЮ» отклонил

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Сдаваться не хотят.

По информации The Independent, Дэвид Мойес горит идеей забрать у «МЮ» Харри Магуайра.

«Вест Хэм» сделал первое предложение в размере 20 млн фунтов, которое в Манчестере сразу отклонил. Однако отказ не повлиял на интерес «молотков» к центральному защитнику, хоть и «МЮ» рассчитывает аж на 30 млн фунтов.

Магуайр − одна из ключевых целей Мойеса. На данный момент «Вест Хэм» в летнее трансферное окно не подписал ни одного игрока, но продал в «Арсенал» Деклана Райса за 116,6 млн евро и Артюра Масуаку в «Бешикташ» за 2 млн.

Несмотря на то, что Магуайр не смог закрепиться на «Олд Траффорд», он остается одним из лучших защитников Англии. Кроме того, его контракт рассчитан как минимум до 2025 года, а значит «Юнайтед» может устанавливать на него высокую цену.

6 комментариев

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В Вест Хэме, который играет низким блоком обороны, Магуайр будет топарем, без шуток.
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при всех троллингах и тп. Игрок сборной, Англичанин, 20 млн смешно, 30-40 можно за него выторговать у того Ньюкасла и тп
да и потом, а кто на лавке то? 4 защитника при 4х соревнованиях это мало + Рафа ломкий
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Ответ Макс С
при всех троллингах и тп. Игрок сборной, Англичанин, 20 млн смешно, 30-40 можно за него выторговать у того Ньюкасла и тп да и потом, а кто на лавке то? 4 защитника при 4х соревнованиях это мало + Рафа ломкий
в англ прессе писали, что мю хочет 50 млн фунтов. Тоесть примерно на 40+5 сойтись, что определенно нормальная цена
+1
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Ответ Vadim Lyfar
в англ прессе писали, что мю хочет 50 млн фунтов. Тоесть примерно на 40+5 сойтись, что определенно нормальная цена
конечно! с такие деньги может заплатить практически любой "середняк" где он будет топ. за 20 лучше оставить для ротации, а вдруг стрелнет... тем более с Онана не забалуешь))
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