Раскрыт план Тен Хага на Хейлунда. Он затронет позицию Рэшфорда в «Юнайтед»
В старте все равно будет выходить.
Переход Расмуса Хейлунда в «Юнайтед» практически официально оформлен: форвард уже прошел медобследование.
Как сообщает Manchester Evening News, все в клубе рады приходу 20-летнего датчанина, чей потенциал оценивается очень высоко.
«Красные дьяволы» считают, что при правильном подходе они могут сделать из молодого игрока одного из самых смертоносных форвардов в Европе.
По словам источника, приход нового нападающего слегка затронет позицию Маркуса Рэшфорда. Эрик тен Хаг планирует в некоторых матчах выпускать англичанина в роли девятого номера, чтобы «облегчить адаптацию Хейлунда к английскому футболу».
А девятый номер наш тихо дождется окончания контракта и высвободит место под Лаутаро через год. Было бы просто топ.
По-хорошему,жду Гринвуда как игрока ротации на позицию ЦН. А там видно будет... )