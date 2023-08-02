В старте все равно будет выходить.

Переход Расмуса Хейлунда в «Юнайтед» практически официально оформлен: форвард уже прошел медобследование.

Как сообщает Manchester Evening News, все в клубе рады приходу 20-летнего датчанина, чей потенциал оценивается очень высоко.

«Красные дьяволы» считают, что при правильном подходе они могут сделать из молодого игрока одного из самых смертоносных форвардов в Европе.

По словам источника, приход нового нападающего слегка затронет позицию Маркуса Рэшфорда. Эрик тен Хаг планирует в некоторых матчах выпускать англичанина в роли девятого номера, чтобы «облегчить адаптацию Хейлунда к английскому футболу».