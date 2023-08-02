United Tweets
Блог

Раскрыт план Тен Хага на Хейлунда. Он затронет позицию Рэшфорда в «Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Расмус Хейлунд
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

В старте все равно будет выходить.

Переход Расмуса Хейлунда в «Юнайтед» практически официально оформлен: форвард уже прошел медобследование.

Как сообщает Manchester Evening News, все в клубе рады приходу 20-летнего датчанина, чей потенциал оценивается очень высоко.

«Красные дьяволы» считают, что при правильном подходе они могут сделать из молодого игрока одного из самых смертоносных форвардов в Европе.

По словам источника, приход нового нападающего слегка затронет позицию Маркуса Рэшфорда. Эрик тен Хаг планирует в некоторых матчах выпускать англичанина в роли девятого номера, чтобы «облегчить адаптацию Хейлунда к английскому футболу».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По секрету, на Онана есть план, он будет играть в воротах, иногда отдавая пасы, это скажется на всех центрбеках и их игре, только не пишите это никуда
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот датский «убийца с лицом младенца» пусть сначала подрастет. Ему нужно будет в любом случае адаптироваться.
А девятый номер наш тихо дождется окончания контракта и высвободит место под Лаутаро через год. Было бы просто топ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Понятно, что ротация неизбежна...
По-хорошему,жду Гринвуда как игрока ротации на позицию ЦН. А там видно будет... )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Pushkin_CR7
Этот датский «убийца с лицом младенца» пусть сначала подрастет. Ему нужно будет в любом случае адаптироваться. А девятый номер наш тихо дождется окончания контракта и высвободит место под Лаутаро через год. Было бы просто топ.
Этот датский «убийца с лицом младенца» если подрастет, уже будет размером с Холланда, а то и больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий