Никто в клубе даже не сомневался, кому достанется капитанская повязка.

Бруну Фернандеш официально назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед» - Эрик тен Хаг принял решение лишить Харри Магуайра повязки.

Португалец, который был де-факто капитаном «красных дьяволов» в прошлом сезоне (в матчах, в которых не играл Магуайр, команду на поле выводил именно Бруну), с первых первых дней в клубе шел к капитанству.

Manchester Evening News поделился историей от одного из работников клуба, после который всем стало ясно, что Фернандеш рано или поздно станет капитаном «Юнайтед».

В январе 2020 году Бруну прибыл в Кэррингтон, чтобы подписать контракт с клубом. Как только все детали были улажены, как рассказывает сотрудник клуба, португалец попросил организовать ему тренировку - полузащитник хотел как можно лучше подготовиться к игре с «Волками», которая была всего через 2 дня. Он пошел тренироваться через 20 минут после подписания контракта с командой.

С того момента португалец и захватил лидерство среди игроков «Манчестер Юнайтед».