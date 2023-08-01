История, после которой в «МЮ» сразу поняли, что Бруну - будущий капитан команды🔥
Никто в клубе даже не сомневался, кому достанется капитанская повязка.
Бруну Фернандеш официально назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед» - Эрик тен Хаг принял решение лишить Харри Магуайра повязки.
Португалец, который был де-факто капитаном «красных дьяволов» в прошлом сезоне (в матчах, в которых не играл Магуайр, команду на поле выводил именно Бруну), с первых первых дней в клубе шел к капитанству.
Manchester Evening News поделился историей от одного из работников клуба, после который всем стало ясно, что Фернандеш рано или поздно станет капитаном «Юнайтед».
В январе 2020 году Бруну прибыл в Кэррингтон, чтобы подписать контракт с клубом. Как только все детали были улажены, как рассказывает сотрудник клуба, португалец попросил организовать ему тренировку - полузащитник хотел как можно лучше подготовиться к игре с «Волками», которая была всего через 2 дня. Он пошел тренироваться через 20 минут после подписания контракта с командой.
С того момента португалец и захватил лидерство среди игроков «Манчестер Юнайтед».
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