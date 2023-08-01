United Tweets
Блог

История, после которой в «МЮ» сразу поняли, что Бруну - будущий капитан команды🔥

Клубы Клубы
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

Никто в клубе даже не сомневался, кому достанется капитанская повязка.

Капитанство давно готово: появление Бруно на посту лидера «Манчестер Юнайтед» восходит к 2020 году

Бруну Фернандеш официально назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед» - Эрик тен Хаг принял решение лишить Харри Магуайра повязки.

Португалец, который был де-факто капитаном «красных дьяволов» в прошлом сезоне (в матчах, в которых не играл Магуайр, команду на поле выводил именно Бруну), с первых первых дней в клубе шел к капитанству.

Manchester Evening News поделился историей от одного из работников клуба, после который всем стало ясно, что Фернандеш рано или поздно станет капитаном «Юнайтед».

В январе 2020 году Бруну прибыл в Кэррингтон, чтобы подписать контракт с клубом. Как только все детали были улажены, как рассказывает сотрудник клуба, португалец попросил организовать ему тренировку - полузащитник хотел как можно лучше подготовиться к игре с «Волками», которая была всего через 2 дня. Он пошел тренироваться через 20 минут после подписания контракта с командой.

С того момента португалец и захватил лидерство среди игроков «Манчестер Юнайтед».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Бруно самоотдача выше, чем у кого-либо другого, всегда очень сильно переживает за результат. Он , прям, всегда на 101% вовлечён в процесс добычи победы.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий