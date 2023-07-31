Клуб продается уже около года.

По данным iNews, процесс поглощения «МЮ» фактически приостановлен. Так считает один из участников торгов. Издание не называет о ком именно идет речь, но утверждает, что шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф все еще за столом переговоров.

Предполагается, что ни одному из них не было передано никаких новых данных на фоне подозрений, что Глейзеры не были удовлетворено последними предложениями.

«Мы не получили никаких указаний относительно того, что будет дальше, − цитирует источник отчет. − Не было никаких просьб изменить предложения или сделать новый раунд заявок, как это было раньше. В последнее время вообще никакой связи».

Утверждается, что Аврам и Джоэл Глейзеры были разочарованы размером предложений по покупке клуба. Они считают, что происходящие вокруг события, а именно новые телевизионные сделки, по которым ведутся переговоры, развитие игры в США, новый формат Лиги чемпионов − все это даст рост стоимости клуба.

Рекордная сделка с Adidas, которую оценивают в 900 млн фунтов, добавляет уверенности в этом мнении. Успешная команда как на внутреннем, рынке, так и в Европе, несомненно способствует этому.