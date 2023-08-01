Совсем скоро начнется новый сезон Премьер-лиги. К старту кампании «Юнайтед» подходит в неоднозначной форме, если судить исключительно по результатом предсезонных матчей.

В первых трех встречах «красные дьяволы» одолели «Лидс», «Лион» и «Арсенал», в трех последних играх подопечные Тен Хага уступили «Рексхэму», «Реалу» и дортмундской «Боруссии». Впереди у команды матчи против «Ланса» и «Атлетика».

Лисандро Мартинес рассказал, над чем еще нужно поработать «красным дьяволам»:

«Нам нужно забивать больше голов и выигрывать больше выездных матчей. Нам необходимо лучше читать игру. Мы должны быть готовы ко всему, должны быть лучше и умнее соперника, футбол – это интеллектуальная игра.

Нельзя спать во время матчей. В Премьер-лиге можно за одну секунду пропустить гол и проиграть. В этом сезоне мы хотим показать что-то другое. Мы настроены позитивно и чувствуем себя по-настоящему сильными».

Ну разве можно с ним не согласиться?