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«Нельзя спать во время матчей»: Лисандро Мартинес рассказал, над чем еще нужно поработать «Юнайтед»

Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Совсем скоро начнется новый сезон Премьер-лиги. К старту кампании «Юнайтед» подходит в неоднозначной форме, если судить исключительно по результатом предсезонных матчей.

В первых трех встречах «красные дьяволы» одолели «Лидс», «Лион» и «Арсенал», в трех последних играх подопечные Тен Хага уступили «Рексхэму», «Реалу» и дортмундской «Боруссии». Впереди у команды матчи против «Ланса» и «Атлетика».

Лисандро Мартинес рассказал, над чем еще нужно поработать «красным дьяволам»:

«Нам нужно забивать больше голов и выигрывать больше выездных матчей. Нам необходимо лучше читать игру. Мы должны быть готовы ко всему, должны быть лучше и умнее соперника, футбол – это интеллектуальная игра.

Нельзя спать во время матчей. В Премьер-лиге можно за одну секунду пропустить гол и проиграть. В этом сезоне мы хотим показать что-то другое. Мы настроены позитивно и чувствуем себя по-настоящему сильными».

Ну разве можно с ним не согласиться?

1 комментарий

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Руслан Саидов
Парень с характером
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