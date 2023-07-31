Люк Шоу говорит, что Андре Онана будет держать игроков «Манчестер Юнайтед» в напряжении во время игр.

«Юнайтед» потерпел поражение от «Боруссии Дортмунд» со счетом 3:2 в предсезонном товарищеском матче, а Онана был замечен, выкрикивая указания Магуайру.

Шоу сказал, что стиль камерунца поможет его товарищам по команде.

«Я думаю, что он определенно будет держать нас в напряжении, но мы ожидаем этого», — сказал Шоу MUTV, размышляя о приезде Онаны.

«Я много раз его видел до того, как он пришел сюда, и я видел его качества.

Я думаю, что он только добавит силы тому, как тренер хочет играть».

«Как я уже сказал, он будет держать нас всех в напряжении».