United Tweets
Блог

«Мы ожидаем этого»: Люк Шоу высказался о манере игры Андре Онана

Клубы Клубы
Люк Шоу Люк Шоу
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Люк Шоу говорит, что Андре Онана будет держать игроков «Манчестер Юнайтед» в напряжении во время игр.

«Юнайтед» потерпел поражение от «Боруссии Дортмунд» со счетом 3:2 в предсезонном товарищеском матче, а Онана был замечен, выкрикивая указания Магуайру.

Шоу сказал, что стиль камерунца поможет его товарищам по команде. 

«Я думаю, что он определенно будет держать нас в напряжении, но мы ожидаем этого», — сказал Шоу MUTV, размышляя о приезде Онаны. 

«Я много раз его видел до того, как он пришел сюда, и я видел его качества.

Я думаю, что он только добавит силы тому, как тренер хочет играть».

«Как я уже сказал, он будет держать нас всех в напряжении».

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гаврила Ардалионович
Онанас. Стрижка у него такая была.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bego Yusupov
Ответ Гаврила Ардалионович
Онанас. Стрижка у него такая была.
ххахахаха точно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий