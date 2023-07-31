Есть вещи поважнее.

Эрик тен Хаг встретился с британскими журналистами во время турне клуба по США, и во время беседы его, естественно, спросили, можно ли считать его команду претендентом на титул. Тренер не захотел даже предполагать, каковы шансы, поскольку он ставит на сезон иные задачи.

Manchester Evening News цитирует ответ нидерландского босса:

«Я думаю, что на предсезонке мы не должны говорить об этом. Я думаю, что никто в Премьер-лиге не должен этого делать, может быть, кроме «Манчестер Сити». Они могут это себе позволить, потому что за последние шесть лет они выиграли титул пять раз.

Они могут говорить об этом, но любой другой клуб должен сначала бороться за место в топ-4 и, убедившись, что вы попадали туда, можно думать о топ-2. И только тогда, добравшись до этой позиции, можно думать об этом достижении».

Эрик добавил: «Я думаю, мы доказали, что можем победить «Манчестер Сити», но нужно уметь делать это каждый день, и в этот моменте нам есть, куда совершенствоваться».

«Юнайтед» завершил свой тур по США поражением от дортмундской «Боруссии». Предсезонка манкунианцев началась с трех побед, но затем последовало три поражения, так что команде только предстоит обрести стабильность, о чем и говорит тен Хаг.

Третье место в прошлом сезоне было только началом — теперь время стремиться к новым высотам.