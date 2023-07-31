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«МЮ» завершил расследование по делу Гринвуда. Клуб объявит решение о его будущем до начала нового сезона

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Футбол Футбол

Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» завершил внутреннее расследование по делу Мэйсона Гринвуда.

Молодой нападающий был отстранен от команды уже более года назад после обвинений со стороны своей партнерши.

Позднее обвинения были сняты, но Гринвуд уже несколько месяцев официально без контракта с «Ман Юнайтед».

Однако, по сведениям The Telegraph, «МЮ» объявит о своем окончательном решении по Гринвуду до начала нового сезона.

Это означает, что в ближайшие две недели мы узнаем, есть ли у Мэйсона будущее на «Олд Траффорд» или нет.

7 комментариев

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soulstickers
Похоже, все «расследование» состояло в том, что бы узнать у потенциальных спонсоров - не скажется ли решение, оставить Гринвуда в команде, на продление/ заключение новых контрактов.
Особенно, в свете подписания нового контракта с адидас и слухов о том, что кто-то там из МЮ консультировался с Адидас(«Зэ Сан»-может этого не было).
Есть ощущение, что вернут парня в команду.
+2
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Владислав Романов
Пацан скоро дедушкой станет и внуков нянчить будет, а они всё что-то расследуют...
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Ksandvankneshas
Угу, перед матчем с Волками такой хоба – Гринвуд в заявке на матч! (А потом мы проснёмся).
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Bego Yusupov
Ответ soulstickers
Похоже, все «расследование» состояло в том, что бы узнать у потенциальных спонсоров - не скажется ли решение, оставить Гринвуда в команде, на продление/ заключение новых контрактов. Особенно, в свете подписания нового контракта с адидас и слухов о том, что кто-то там из МЮ консультировался с Адидас(«Зэ Сан»-может этого не было). Есть ощущение, что вернут парня в команду.
ну Адидас уже разрешила
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Ronny92
Ответ soulstickers
Похоже, все «расследование» состояло в том, что бы узнать у потенциальных спонсоров - не скажется ли решение, оставить Гринвуда в команде, на продление/ заключение новых контрактов. Особенно, в свете подписания нового контракта с адидас и слухов о том, что кто-то там из МЮ консультировался с Адидас(«Зэ Сан»-может этого не было). Есть ощущение, что вернут парня в команду.
Если так и будет, то Марсьяля не увидим весь сезон. Это внушает оптимизм
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