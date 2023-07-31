7 комментариев

«МЮ» завершил расследование по делу Гринвуда. Клуб объявит решение о его будущем до начала нового сезона
Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» завершил внутреннее расследование по делу Мэйсона Гринвуда.
Молодой нападающий был отстранен от команды уже более года назад после обвинений со стороны своей партнерши.
Позднее обвинения были сняты, но Гринвуд уже несколько месяцев официально без контракта с «Ман Юнайтед».
Однако, по сведениям The Telegraph, «МЮ» объявит о своем окончательном решении по Гринвуду до начала нового сезона.
Это означает, что в ближайшие две недели мы узнаем, есть ли у Мэйсона будущее на «Олд Траффорд» или нет.
Особенно, в свете подписания нового контракта с адидас и слухов о том, что кто-то там из МЮ консультировался с Адидас(«Зэ Сан»-может этого не было).
Есть ощущение, что вернут парня в команду.