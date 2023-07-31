7 комментариев

Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» завершил внутреннее расследование по делу Мэйсона Гринвуда.

Молодой нападающий был отстранен от команды уже более года назад после обвинений со стороны своей партнерши.

Позднее обвинения были сняты, но Гринвуд уже несколько месяцев официально без контракта с «Ман Юнайтед».

Однако, по сведениям The Telegraph, «МЮ» объявит о своем окончательном решении по Гринвуду до начала нового сезона.

Это означает, что в ближайшие две недели мы узнаем, есть ли у Мэйсона будущее на «Олд Траффорд» или нет.