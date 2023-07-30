Ему нравится подход специалиста.

В интервью The Guardian Маркуса Рэшфорда спросили о словах Эрика тен Хага о том, что форварду нужно сосредоточиться на улучшении образа жизни и отношению к делу, чтобы продолжать забивать на высшем уровне.

Форвард отреагировал на это следующим образом: «Все дело в концентрации. Если она у меня есть, то иногда во время игры у тебя может не быть шансов забить, ты получаешь единственный и реализуешь его»

«Если мне удастся сохранить ее, то думаю, что смогу забить больше голов, чем удалось в прошлом сезоне. Но я должен быть на ударных позициях, чтобы получать моменты. Это главное».

«Тен Хаг всегда хочет, чтобы ты совершенствовался, будь то физически или психологически. Для нас, игроков, важно, что он работает с нами над обеими сторонами. Если он видит, где можно улучшить игру, то не стесняется сказать тебе об этом. Все это очень важно для развитие, а ведь на протяжении всей твоей карьеры оно не прекращается».

Во всех соревнованиях за весь прошлый сезон Маркус Рэшфорд забил 30 голов. При правильном подходе к делу и тренировкам у английского форварда есть все, чтобы стать звездой мирового уровня.