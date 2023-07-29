United Tweets
Блог

Рэшфорд признался, что думал об уходе из «Юнайтед». Все изменил приход Эрика тен Хага

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Что бы было, если бы не он...

Маркус Рэшфорд признался, что прошлым летом он «немного» думал о том, чтобы покинуть «Юнайтед», но приход Эрика тен Хага изменил его позицию.

Последний сезон перед назначением голландца был трудным для нападающего — у него было всего пять голов, а с января он так и вовсе не забивал. Неудивительно, что Маркус мог задуматься об уходе из клуба своего детства, и даже ходили слухи, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить ему невероятные условия. Однако Рэшфорд остался и недавно подписал новый контракт. В интервью The Guardian футболиста спросили, задумывался ли он об уходе из «Юнайтед», на что он честно ответил:

«До того, как пришел тренер [Тен Хаг], может быть, немного, но это футбол, такое случается. Ничто не происходит без причины, он пришел в клуб в нужное для меня время, м все сработало».

При тен Хаге Рэшфорд забил 30 голов — игрок «Юнайтед» впервые смог добиться такой результативности со времен Робина ван Перси. Он рассказал, что изменилось с назначением голландца.

«Свобода. В прошлом мы были недостаточно гибкими. Иногда ты не получаешь удовольствия от своей игры, и это было со мной — я не наслаждался футболом так сильно, как должен был бы, как я привык получать от него удовольствие. Это повлияло на мои выступления, потому что я такой человек. Если я не счастлив, мне трудно лучшую версию себя.

Просто немного больше свободы и немного больше стабильности — это дает вам базу, чтобы попытаться продемонстрировать свои способности. Мне нравится забивать голы, отдавать голевые передачи, играть в атаке и пытаться создать угрозу для другой команды».

Приход тен Хага действительно кардинально изменил команду, и теперь Рэшфорд намерен продолжать совершенствоваться в клубе, где провел всю свою карьеру. Буквально пару недель назад Маркус подписал новый контракт на пять лет, и его ждет еще много потрясающих свершений на «Олд Траффорд».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Чесебиев
Если честно, когда с локомотива позвали Рангника, то подумал что дела у МЮ совсем плохи и уже идей у руководства клуба как реанимировать ситуацию вообще нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий