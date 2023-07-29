Что бы было, если бы не он...

Маркус Рэшфорд признался, что прошлым летом он «немного» думал о том, чтобы покинуть «Юнайтед», но приход Эрика тен Хага изменил его позицию.

Последний сезон перед назначением голландца был трудным для нападающего — у него было всего пять голов, а с января он так и вовсе не забивал. Неудивительно, что Маркус мог задуматься об уходе из клуба своего детства, и даже ходили слухи, что «Пари Сен-Жермен» готов предложить ему невероятные условия. Однако Рэшфорд остался и недавно подписал новый контракт. В интервью The Guardian футболиста спросили, задумывался ли он об уходе из «Юнайтед», на что он честно ответил:

«До того, как пришел тренер [Тен Хаг], может быть, немного, но это футбол, такое случается. Ничто не происходит без причины, он пришел в клуб в нужное для меня время, м все сработало».

При тен Хаге Рэшфорд забил 30 голов — игрок «Юнайтед» впервые смог добиться такой результативности со времен Робина ван Перси. Он рассказал, что изменилось с назначением голландца.

«Свобода. В прошлом мы были недостаточно гибкими. Иногда ты не получаешь удовольствия от своей игры, и это было со мной — я не наслаждался футболом так сильно, как должен был бы, как я привык получать от него удовольствие. Это повлияло на мои выступления, потому что я такой человек. Если я не счастлив, мне трудно лучшую версию себя.

Просто немного больше свободы и немного больше стабильности — это дает вам базу, чтобы попытаться продемонстрировать свои способности. Мне нравится забивать голы, отдавать голевые передачи, играть в атаке и пытаться создать угрозу для другой команды».

Приход тен Хага действительно кардинально изменил команду, и теперь Рэшфорд намерен продолжать совершенствоваться в клубе, где провел всю свою карьеру. Буквально пару недель назад Маркус подписал новый контракт на пять лет, и его ждет еще много потрясающих свершений на «Олд Траффорд».