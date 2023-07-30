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«Мы ожидаем, что он поднимет планку». Тен Хаг заявил, что ему нужно больше голов от Рэшфорда

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Маркус Рэшфорд забил 30 мячей во всех соревнованиях в прошлом сезоне - это лучший показатель английского нападающего в карьере.

Эрик тен Хаг заявил, что ожидает большего прогресса от Рэшфорда.

«Мы ожидаем, что он поднимет планку. У него был хороший сезон, но это не дает гарантий на еще один отличный год.

Все должно быть правильно. Сначала это основа - образ жизни, отношение к делу и т. д. Нужно отдавать себя каждой тренировке, а также работать над собственной игрой.

Нам нужны голы, а Рэшфорд показал, что может их забивать. Но он хочет сделать следующий шаг и забить еще больше мячей, чем в прошлом сезоне», - заявил наставник «МЮ».

1 комментарий

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Bego Yusupov
куда уж больше
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