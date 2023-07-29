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Сообщалось, что Adidas разрешил «МЮ» вернуть Гринвуда к играм за клуб. Немецкий бренд дал официальный комментарий

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В британской прессе появилась информация о том, что Adidas дал «Юнайтед» зеленый свет на возвращение Гринвуда в команду.

Как известно, немецкая компания является спонсором «дьяволов», логотип бренда красуется на форме подопечных Тен Хага.

Однако Adidas никак не влияет на внутриклубные решения «МЮ», утверждает представитель компании:

«После неточных и спекулятивных сообщений в СМИ для нас важно уточнить, что Adidas не обсуждал с «Манчестер Юнайтед» кого-либо из членов их команды. Мы не играем никакой роли в каких-либо решениях, принимаемых в отношении любого члена команды или персонала клуба».

Ранее Тен Хаг, говоря о Гринвуде, подчеркивал, что его команде необходим игрок атаки.

По информации издания Daily Mail, «МЮ» планировал отдать Мэйсона в аренду на весь грядущий сезон. С игроком связался Моуринью, тренер хотел бы видеть полузащитника в «Роме», сообщило издание The Sun.

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