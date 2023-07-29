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Невилл считает, что в новом сезоне «МЮ» финиширует выше «Арсенала», но при одном условии

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Все дело в тратах.

«Все зависит от бюджета», − сказал Гари Невилл на вопрос о том, сможет ли «Манчестер Юнайтед» финишировать выше «Арсенала» или выиграть АПЛ.

«При тех владельцах, которые есть у клуба, я думаю, что они, скорее всего, финишируют в четверке, но не думаю, что улучшат свое положение. Если бы появились новые владельцы, то они смогли бы потратить 250 или 300 млн фунтов, что дало бы шанс подняться на второе место».

«Думаю, что шанс отнять это место у «Арсенала» есть, но для этого надо хорошо потратиться».

В это летнее трансферное окно «Юнайтед» подписал только Мэйсона Маунта и Андре Онана. С другой стороны, у «Арсенала» сразу три громких трансфера − Кай Хавертц, Юрриен Тимбер и Деклан Райс.

Пока на бумаге выглядит так, будто бы «Арсенал» усилился лучше. А как вы считаете? Пишите в комментариях.

2 комментария

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Никита Нахов
Точечные покупки конечно не поспоришь. Но надо еще покупать игроков на разные позиции. И избавиться от балласта) один холодильник чего только стоит. Спасибо ему конечно за все, не теперь Харри ты не тянешь уровень МЮ как и многие другие игроки.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Арсенал улучшился лучше на данный момент. МЮ нужны дополнительные средства на трансферы, чтобы иметь реальную возможность с Арсеналом бороться на протяжении всего сезона
+1
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