Все дело в тратах.

«Все зависит от бюджета», − сказал Гари Невилл на вопрос о том, сможет ли «Манчестер Юнайтед» финишировать выше «Арсенала» или выиграть АПЛ.

«При тех владельцах, которые есть у клуба, я думаю, что они, скорее всего, финишируют в четверке, но не думаю, что улучшат свое положение. Если бы появились новые владельцы, то они смогли бы потратить 250 или 300 млн фунтов, что дало бы шанс подняться на второе место».

«Думаю, что шанс отнять это место у «Арсенала» есть, но для этого надо хорошо потратиться».

В это летнее трансферное окно «Юнайтед» подписал только Мэйсона Маунта и Андре Онана. С другой стороны, у «Арсенала» сразу три громких трансфера − Кай Хавертц, Юрриен Тимбер и Деклан Райс.

Пока на бумаге выглядит так, будто бы «Арсенал» усилился лучше. А как вы считаете? Пишите в комментариях.