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«Он забыл, откуда пришел»: фанаты «Вест Хэма» в ярости из-за отказа Магуайра перейти к ним. Пишут, Харри даже посмеялся над предложением

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Часть болельщиков «Вест Хэм Юнайтед» недовольна реакцией Харри Магуайра на предложение, сделанное их клубом.

«Вест Хэм», пожалуй, единственный клубом, заинтересованный в Магуайре на данный момент. Лондонцы сделали предложение в размере 20 млн фунтов стерлингов, однако «Манчестер Юнайтед» отклонил оффер, считая его слишком низким для англичанина.

Сам центральный защитник не хочет переходить в «Вест Хэм» и предпочитает «более крупный» клуб. Внутренние источники сообщают, что Магуайр посмеялся, когда узнал о предложении «ВХЮ».

Вот некоторые реакции фанатов «Вест Хэма»:

💬 «Если это так, то ему придется долго ждать. Он заблуждается, если верит, что за ним придет клуб топ-уровня или Лиги чемпионов».

💬 «Магуайр был объектом насмешки в английском футболе в течение последних двух лет и должен быть благодарен «Вест Хэму», который проявляет к нему интерес».

💬 «Мы являемся и были одной из худших команд в лиге за последнее десятилетие. Не понимаю, почему сейчас кажется странным, что мы заинтересованы в Магуайре».

💬 «Он играл в «Шеффилд Юнайтед», «Уигане», «Халле» и «Лестере». Он забыл, откуда пришел».

1 комментарий

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Freedoms
По сути мага отличный защ, ему просто не подходит футбол тен хага. При Оле он играл отлично, всё ещё помню как фаны радовались стабильности который принёс Магуер. Удачи ему, в серии а идеально подошёл бы
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