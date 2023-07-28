Год назад Лисандро Мартинес официально перешел в «Манчестер Юнайтед», и с тех пор он не оглядывался назад.

Центральный защитник полюбился болельщикам своим страстным поведением на поле, а также своим стремлением к победе.

Его присутствие укрепило нашу оборону, а это как раз то, что нужно «красным дьяволам». А в годовщину своего перехода на «Олд Траффорд» Лича отправил фанатам воодушевляющее послание.

С фотографией, на которой он держит Кубок лиги, который мы выиграли в прошлом сезоне, Мартинес написал: «Год в этом невероятном клубе. Нет слов, чтобы описать, как я счастлив здесь. Давайте все вместе отправимся бороться за наши мечты».