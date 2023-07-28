По информации Sky Sports, «Ман Юнайтед» и «Аталанта» близки к соглашению по Расмусу Хейлунду.

Красные дьяволы уверены, что смогут подписать нападающего до начала сезона Премьер-лиги.

Хейлунд станет третьим летним подписанием «МЮ» после Андре Онана и Мэйсона Маунта.

«Юнайтед» планирует потратить на нападающего не более £60 млн.

Напомним, что датчанин забил 16 мячей в прошлом сезоне: девять за клуб и пять за сборную.