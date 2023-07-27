«Манчестер Юнайтед» подтвердил состав из 33 человек на оставшиеся предсезонные матчи этим летом.

Известными отсутствующими являются Фред, который занимается «личным вопросом», и Энтони Эланга, который присоединился к «Ноттингем Форест». Вот обновленный список:

Вратари: Натан Бишоп, Том Хитон, Дин Хендерсон, Андре Онана, Радек Витек.

Защитники: Диого Далот, Джонни Эванс, Альваро Фернандес, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака, Брэндон Уильямс.

Полузащитники: Амад, Энтони, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Дэн Гор, Анибаль Межбри, Кобби Майну, Скотт Мактоминей, Мэйсон Маунт, Факундо Пелльистри, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек.

Нападающие: Омари Форчун, Алехандро Гарначо, Джо Хьюгилл, Энтони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.