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Джонни Эванс на месте, Фред все еще отсутствует: «Юнайтед» раскрывает состав на оставшуюся часть предсезонки

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«Манчестер Юнайтед» подтвердил состав из 33 человек на оставшиеся предсезонные матчи этим летом.

Известными отсутствующими являются Фред, который занимается «личным вопросом», и Энтони Эланга, который присоединился к «Ноттингем Форест». Вот обновленный список:

Вратари: Натан Бишоп, Том Хитон, Дин Хендерсон, Андре Онана, Радек Витек.

Защитники: Диого Далот, Джонни Эванс, Альваро Фернандес, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака, Брэндон Уильямс.

Полузащитники: Амад, Энтони, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Дэн Гор, Анибаль Межбри, Кобби Майну, Скотт Мактоминей, Мэйсон Маунт, Факундо Пелльистри, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек.

Нападающие: Омари Форчун, Алехандро Гарначо, Джо Хьюгилл, Энтони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.

 

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