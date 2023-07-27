Эрик тен Хаг ответил журналистам, что поражение от «Реала» со счетом 2:0 свидетельствует о том, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в новом нападающем.

«Две вещи: прессинг может быть лучше с самого начала и голы. И я думаю, что нам нужно больше игроков, способных забивать.

У нас были ситуации. Это были [Маркус] Рашфорд, Скотт Мактоминей, [Алехандро] Гарначо. Вы должны забивать.

Всегда трудно увидеть это, но мы работаем 24/7 [чтобы стать лучше]».

Наше завершение снова подвело нас: тройка лидеров не смогла реализовать свои моменты.

Если «Манчестер Юнайтед» серьезно настроен на завоевание трофеев в следующем сезоне, было бы глупо начинать сезон 2023/24, не подписав подходящего нападающего.