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Тен Хаг раскритиковал трех игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Реала»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Футбол Футбол

Эрик тен Хаг ответил журналистам, что поражение от «Реала» со счетом 2:0 свидетельствует о том, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в новом нападающем.

«Две вещи: прессинг может быть лучше с самого начала и голы. И я думаю, что нам нужно больше игроков, способных забивать.

У нас были ситуации. Это были [Маркус] Рашфорд, Скотт Мактоминей, [Алехандро] Гарначо. Вы должны забивать.

Всегда трудно увидеть это, но мы работаем 24/7 [чтобы стать лучше]».

Наше завершение снова подвело нас: тройка лидеров не смогла реализовать свои моменты.

Если «Манчестер Юнайтед» серьезно настроен на завоевание трофеев в следующем сезоне, было бы глупо начинать сезон 2023/24, не подписав подходящего нападающего.

 

1 комментарий

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Ахма Начоо
Слишком громкие слова, он не так сильно критиковал скорее показывал необходимость покупки нападающего.
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