Многое изменилось за этот год...

Эрик тен Хаг возглавил «Юнайтед» прошлым летом, и сразу же начал работать над трансферами для усиления команды. В итоге к манкунианцам присоединились Каземиро, Кристиан Эриксен, Антони, Лисандро Мартинес и Тирелл Маласиа. Почти все эти игроки сыграли важнейшую роль для успеха клуба в прошлом сезоне, и всех их отличало огромное желание стать частью «красных дьяволов» версии тен Хага.

При этом прошлым летом многие попытки переговоров потерпели неудачу, и это неудивительно. Игроки просто не верили в проект, который переживал не лучшие времена после смены нескольких тренеров. Однако теперь все переменилось.

Фабрицио Романо выложил в твиттере цитату Эрика тен Хага из еще неопубликованного интервью:

«Когда прошлым летом мы звонили и обращались к игрокам, у них было много сомнений касаемо перехода. Теперь все совсем по-другому.

В этом году они видят амбициозность проекта, и многие качественные игроки действительно горят желанием прийти».

Тен Хаг действительно ценит характер игрока и желание биться за клуб наравне с технической одаренностью и физическими данными. Наверняка нынешнее трансферное окно проходит для него намного приятнее предыдущего, даже несмотря на финансовые ограничения.

Этим летом состав «Юнайтед» уже пополнили Мэйсон Маунт и Андре Онана, которые неоднократно говорили о своем восхищении клубом и командой, выстраиваемой голландским тренером. Сейчас, по сообщениям множества авторитетных СМИ, манкунианцы ведут переговоры с «Аталантой» о покупке Расмуса Хейлунда, болеющего за «красных дьяволов» с раннего детства.

Поразительно, как всего за год тен Хаг заставил людей по всему миру вновь поверить в клуб.