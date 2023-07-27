Помощь для Харри?

Харри Магуайр стал для болельщиков настоящим человеком-мемом. Причем не только для фанов «Юнайтед», но и других команд. В свое время за легенду №5 «МЮ» заплатил «Лестеру» 87 млн евро. Защитник верой и правдой отслужил команде несколько сезонов, а затем сдал и присел на скамейку запасных.

Теперь каждое появление англичанина в основе − это одновременно повод для тревоги и для шуток. Сегодня игрок, которого «красные дьяволы» пытаются продать хоть за какие-нибудь деньги, появился на поле против «Мадрида» на 62-й минуте. Магуайр заменил Рафаэля Варана.

Спустя 22 минуты на поле стадиона в американском Хьюстоне выбежал болельщик, за которым устремились стюарды. Поймать удалось не сразу, но люди успели связать это событие как раз с нахождением Харри на поле.

По данным The Sun, когда игрок вошел в игру, фанаты на трибунах встречали каждое его касание мяча протяжным «буууу». Болельщики «МЮ» не поняли такого поведение коллег со стадиона:

💭Самое смешное, что сегодня он сыграл лучше, чем Лисандро.

💭Когда онлайн-фанаты дорвались до игры. Они ничего в ней не смыслят.

💭Хоть он и не нужен клубу, но сегодня был хорош.

💭Магуайр отыграл неплохо. Просто пишу это для истории.

Свои 28 минут на поле Харри Магуайр провел неплохо. Ресурс Sofascore выставил ему оценку 6.7, при этом отметив, что игрок сделал 19 из 22 точных передач (86), выполнил 4 из 4 точных длинных паса, а также выиграл 3 из 4 единоборств (75%).