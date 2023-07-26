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Тен Хаг назвал игрока, от которого ждет много голов — в прошлом сезоне он забил всего три

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На вопрос, нужно ли «Манчестер Юнайтед» больше голов от других игроков, Эрик тен Хаг ответил: «Да".

«Мы недостаточно эффективны, и мы это понимаем. Другие должны внести свой вклад в эту область".

«Мэйсон Маунт способен забивать голы, а также создавать и ставить таких игроков, как Рэшфорд , в положение, позволяющее забивать больше голов, как команда мы должны забивать больше».

Маунт забил всего три гола в 25 матчах за «Челси» в прошлом сезоне. Тем не менее, англичанин ранее демонстрировал серьезную угрозу в атаке.

 

1 комментарий

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anti4ex
МЮ самая британская команда!
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