На вопрос, нужно ли «Манчестер Юнайтед» больше голов от других игроков, Эрик тен Хаг ответил: «Да".

«Мы недостаточно эффективны, и мы это понимаем. Другие должны внести свой вклад в эту область".

«Мэйсон Маунт способен забивать голы, а также создавать и ставить таких игроков, как Рэшфорд , в положение, позволяющее забивать больше голов, как команда мы должны забивать больше».

Маунт забил всего три гола в 25 матчах за «Челси» в прошлом сезоне. Тем не менее, англичанин ранее демонстрировал серьезную угрозу в атаке.